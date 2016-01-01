ردّا على اتهامه بـ"العمالة" لتوفيق رشيد نكّاز يرفع دعوى قضائية ضد سعداني

قرّر الناشط السياسي رشيد نكّاز رفع دعوة قضائية، الأربعاء 02-11-2016، ضد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بتهمة القذف.

كتب نكّاز على صفحته في "فايسبوك"، الثلاثاء "بما أنه لم يقدم اعتذاره، سيرفع رشيد نكاز شكوى ضد سعداني بتهمة القذف يوم الأربعاء 2 نوفمبر على الساعة 10:00 في محكمة بير مراد رايس بالجزائر العاصمة".

وتعود أسباب هذه القضية إلى الخطاب الأخير الذي ألقاه سعداني في السابع أكتوبر الفارط بالعاصمة، واتهم فيه نكّاز بتنفيذ "أوامر" من قائد المخابرات السابق الفريق توفيق.

وجاء في خطاب سعداني "واش بقى للحراز؟ بقالوا النقاز. شوفوا وراكم منين جا النقاز.. كاش واحد ترشّح للرئاسة جا من وراء البحر؟.. من جابو؟ جابو الحراز وشوفوا كيفاش، لما تحركت غرداية حركها الحراز راح سي النقاز لما تحركت ورقلة حركها سي الخراز راح سي النقاز.. لما تحركت تقرت راح، لما تحركت عين صالح راح.. من يرسله إذا؟"

وقال نكاز، حينها، إن ما جاء في تصريحات سعداني "كذب".