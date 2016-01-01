الملك السعودي يقيل وزير المالية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً، مساء الاثنين، يقضي بإعفاء وزير المال إبراهيم بن عبد العزيز العساف من منصبه.

ويأتي قرار إعفاء العساف (67 عاماً) الذي يشغل منصبه منذ عشرين عاماً، في وقت تحاول المملكة إصلاح اقتصادها لتعويض انخفاض العائدات النفطية.

ونص الأمر الملكي على "إعفاء العساف من منصبه". كما أعفى الملك سلمان بن عبد العزيز محمد بن عبد الله الجدعان الذي يرأس منذ جانفي 2015 مجلس هيئة السوق المالية من منصبه وعينه وزيراً للمالية بدلاً من العساف.

وأكد أمر ملكي آخر تعيين العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

وكان دبلوماسي أجنبي أبلغ وكالة فرانس برس قبل أسابيع، بأن هناك حديثاً عن تغيير وزير المالية.

ومنذ عام 2014، انخفضت أسعار النفط بمقدار النصف تقريباً، مما اضطر الدول المنتجة لاتخاذ تدابير تقشف غير مسبوقة، مثل خفض الدعم ورواتب الوزراء.

وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها لعام 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي بزهاء 87 ملياراً في موازنة سنة 2016.

وقدم ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (31 عاماً) خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد السعودي وتنويعه.

وكان العساف قال الأسبوع الماضي، أن الوضع المالي للسعودية لا يزال قوياً رغم انخفاض أسعار النفط وبعض الضغوط على السيولة في النظام المصرفي.

وبحسب أرقام رسمية، تراجع الاحتياط المالي السعودي من 732 مليار دولار نهاية 2014، إلى 562 ملياراً نهاية أوت الماضي.

وتراجع النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل، إلى 30 دولاراً للبرميل مطلع هذه السنة. ويتم تداول برميل النفط حالياً عند مستويات 50 دولاراً.