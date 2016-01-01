قائد القوات المسلحة التركية يزور روسيا

قال الجيش التركي في بيان، إن قائد القوات المسلحة التركية الجنرال خلوصي آكار سيزور روسيا، الثلاثاء، لبحث سبل التعاون العسكري والتطورات الإقليمية مع نظيره الروسي.

وتدعم كل من تركيا وروسيا أطرافاً متنازعة في الحرب الأهلية السورية.

وقبل أقل من شهرين، قام رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف بزيارة لتركيا والتقى نظيره التركي آكار. وبحثا حينها الأوضاع في سوريا، والتعاون العسكري بين البلدين.

وتسعى تركيا وروسيا في الآونة الأخيرة إلى تطبيع العلاقات التي انقطعت قبل عام في أعقاب إسقاط الأتراك لطائرة روسية كانت تحلق على مقربة من حدود تركيا مع سوريا.