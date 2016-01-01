بالفيديو لحظة انهيار جسر في إيطاليا على سيارة عابرة

تداولت وسائل الإعلام، مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار جسر خرساني أثناء مرور شاحنة فوقه ووقوعهما على سيارة في شمال إيطاليا.

ولقي شخص مصرعه وجرح العشرات في هذا الحادث، حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، الثلاثاء.

وأوردت مصادر محلية، أن الشركة المسؤولة عن تسيير هذا الشطر من الطريق كانت قد نبهت السلطات المحلية قبل ثلاث ساعات من وقوع الحادث وأوصت بإغلاق الجسر الواصل بين ميلانو وليكو، في حين طلبت السلطات الإقليمية من الشركة إرسال طلب الإغلاق كتابياً وإرفاق محضر معاينة من طرف خبير قبل مباشرة إجراءات غلق الجسر.



