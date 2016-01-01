بوتفليقة يزور العالية ويترحّم على الشهداء

ترحّم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، وضع الرئيس بوتفليقة إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية وقبل الراية الوطنية.

وحضر المراسم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزير الدولة رئيس الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحي، ووزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير المجاهدين الطيب زيتوني والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو وأعضاء من الحكومة.