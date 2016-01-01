أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية دخول قوات الجيش، الثلاثاء، إلى أول أحياء مدينة الموصل من الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة التي يسيطر عليها المتشددون منذ أكثر من عامين.
وأوضحت القيادة في بيان، أن القوات العراقية تمكنت من "الدخول إلى منطقة جديدة المفتي ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ضمن المحور الجنوبي الشرقي".
وجاء هذا الحدث بعد إعلان قادة جهاز مكافحة الإرهاب استعادة السيطرة بشكل كامل على بلدة قوقجلي ومحطة تلفزيون الموصل الواقعتين على أطراف مدينة الموصل من الجهة الشرقية.
وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس: "أنهينا تطهير بلدة قوقجلي وسيطرنا على مبنى محطة تلفزيون الموصل والتقدم مستمر".
وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول ركن طالب شغاتي أعلن في وقت سابق بدء "التحرير الفعلي" لمدينة الموصل.
وبدأت القوات العراقية عملية عسكرية كبيرة في 17 أكتوبر، بهدف استعادة السيطرة على الموصل، آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال العراق.
وخسر تنظيم "داعش" خلال السنة الماضية مساحات واسعة من الأراضي التي احتلها في 2014، والموصل هي أبرز معاقله المتبقية.
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القوات العراقية تدخل مدينة الموصل
وكالات - الشروق أونلاين
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية دخول قوات الجيش، الثلاثاء، إلى أول أحياء مدينة الموصل من الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة التي يسيطر عليها المتشددون منذ أكثر من عامين.
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وأوضحت القيادة في بيان، أن القوات العراقية تمكنت من "الدخول إلى منطقة جديدة المفتي ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ضمن المحور الجنوبي الشرقي".
وجاء هذا الحدث بعد إعلان قادة جهاز مكافحة الإرهاب استعادة السيطرة بشكل كامل على بلدة قوقجلي ومحطة تلفزيون الموصل الواقعتين على أطراف مدينة الموصل من الجهة الشرقية.
وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس: "أنهينا تطهير بلدة قوقجلي وسيطرنا على مبنى محطة تلفزيون الموصل والتقدم مستمر".
وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول ركن طالب شغاتي أعلن في وقت سابق بدء "التحرير الفعلي" لمدينة الموصل.
وبدأت القوات العراقية عملية عسكرية كبيرة في 17 أكتوبر، بهدف استعادة السيطرة على الموصل، آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال العراق.
وخسر تنظيم "داعش" خلال السنة الماضية مساحات واسعة من الأراضي التي احتلها في 2014، والموصل هي أبرز معاقله المتبقية.