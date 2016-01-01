تواتي: علينا أن نستقلّ اقتصاديا وثقافيا

رفض رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في تجمع له بقصر البخاري، الثلاثاء، طريقة الاحتفال بالمناسبات الثورية على غرار الفاتح نوفمبر و5 جويلية في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر برأيه تبعية اقتصادية وسياسية وثقافية، مستشهدا بالمعاناة التي يشهدها سكان مدينة قصر البخاري خاصة والجزائر عامة من الظلم الذي يعيشونه..

واستدل تواتي بقضية الأراضي الفلاحية المتواجدة ببلدية بوغزول جنوب ولاية المدية والتي تم حسب تواتي استغلالها واستثمارها من قبل أشخاص أجانب ذوي نفوذ مع حصولهم على قروض دعم مالي في الوقت الذي يعيش فيه سكان قصر البخاري العوز والفقر.. وأردف تواتي قائلا: "أنا لا أعترف أن هذا الوطن جزائري بامتياز طالما لا يزال مستعمرا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وفي شتى المجلات الحيوية الأخرى ولطالما أرزاق الشعب الجزائري كلها ملك لفرنسا والغرب فالجزائر لم تأخذ استقلالها بعد". كما دعا زعيم الأفانا إلى ضرورة التكاتف والسير على خطى الشهداء والمجاهدين للنهوض بالاقتصاد الوطني بدل التبعية والمحاكاة.