خلال الاستقبال الرسمي الخاص بأول نوفمبر سعداني يظهر في قصر الشعب

ظهر عمار سعداني، الثلاثاء، خلال حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة الذكرى الـ 62 لاندلاع الثورة التحريرية، بقصر الشعب بالعاصمة، وذلك لأول مرة منذ رحيله عن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني في 22 أكتوبر الماضي.

وأظهر شريط فيديو نشرته وكالة الأنباء الجزائرية حول الحفل الرسمي، عمار سعداني وهو إلى جانب خلفه على رأس الآفلان جمال ولد عباس، إلى جانب الوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ووزير الشباب السابق عبد القادر خمري.