آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
-
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
-
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
-
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
-
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
-
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
-
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
-
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
-
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
-
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
خلال الاستقبال الرسمي الخاص بأول نوفمبر
سعداني يظهر في قصر الشعب
ظهر عمار سعداني، الثلاثاء، خلال حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة الذكرى الـ 62 لاندلاع الثورة التحريرية، بقصر الشعب بالعاصمة، وذلك لأول مرة منذ رحيله عن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني في 22 أكتوبر الماضي.
وأظهر شريط فيديو نشرته وكالة الأنباء الجزائرية حول الحفل الرسمي، عمار سعداني وهو إلى جانب خلفه على رأس الآفلان جمال ولد عباس، إلى جانب الوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ووزير الشباب السابق عبد القادر خمري.
يا جزاير - راه طاب القلب2016/11/01 على 17:471
من المفروض كان عندوا عرس يبندر فيه ؟؟؟
يا الشهداء واش صار في بلادنا؟
العباسي - الجزائر ارض الله2016/11/01 على 17:552
واين المشكل هل سعداني فار من العداله او مبحوث عنه عادي جدا