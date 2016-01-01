لإسترداد مكسب التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن "الكناباست" تقرر الدخول في إضراب مفتوح قريبا

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، التصعيد في الحركات الاحتجاجية، بالدخول في إضراب مفتوح قريبا، للضغط على السلطات العمومية قصد افتكاك مطلب التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن وحماية القدرة الشرائية للعمال لا سيما ذوي الدخل الضعيف.

أكدت نقابة "الكناباست"، في بيان صدر لها تحوز "الشروق" نسخة منه، عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورة استثنائية يومي الـ30 والـ31 أكتوبر الماضي، من أجل تسليط الضوء على مستجدات الوضع ودراسة سبل المواجهة والتصدي للقرارات التي مست-حسب النقابة- بمكاسب ومكتسبات العمال، بحيث تقرر التمسك بالمطالب المرفوعة في بياناتها المختلفة من خلال التصعيد في الحركات الاحتجاجية بالدخول في إضراب مفتوح وشل الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية، في القريب العاجل.

وإما بالدخول في إضرابات دورية تصعيدية، على أن يتم تفويض المكتب الوطني للفصل في قرار الحركات الاحتجاجية مع النقابات المستقلة لأجل افتكاك المطالب التالية: التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

وثمنت النقابة كل مسعى يدعو إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويؤكد على موقفها الثابت في الدفاع المستميت عن حقوق الأساتذة والعمال وحماية مكاسبهم ومكتسباتهم، داعية السلطات العليا إلى التجسيد الفعلي لسياسة الحوار الجاد والمسؤول من خلال انتهاج أسلوب التفاوض الفعلي مع الممثلين الشرعيين للعمال، على اعتبار أن الأجواء على مستوى الجبهة الاجتماعية يسودها الغموض، التشنج، التوتر والغليان بعد إقبال الحكومة على اتخاذ قرارات موصوفة "بالفوقية" مست مباشرة مكاسب ومكتسبات العمال وهي تهدد حياتهم المعيشية والاجتماعية وتتجه نحو التضييق أكثر على حرية ممارسة العمل النقابي، وإجهاض كل عمل من شأنه الدفاع عن حقوق وكرامة العمال وحمايتها.