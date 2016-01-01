بلعيد: السلطة تتحمّل مسؤولية أخلقة العمل السياسي

حمّل رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، السلطة مسؤولية أخلقة العمل السياسي، واصفا إياها بقائد الجوق الذي يتوجب عليه بسط الحوار الحقيقي مع كل التشكيلات السياسية من دون استثناء، وأكد دخول حزبه التشريعيات القادمة بقوة.

وقال بلعيد، الثلاثاء، خلال إشرافه على تدشين المقر الولائي للحزب، إن السلطة مطالبة بأخلقة العمل السياسي وإحداث الانسجام بين مختلف التشكيلات السياسية من دون إقصاء أي طرف منها، وأضاف أن الحوار الشفاف بين كل الفاعلين في الساحة السياسية ومناقشة كل القضايا الراهنة ومختلف البرامج، صار أكثر من ضرورة لأجل بناء مشروع مجتمع منسجم ومتضامن، داعيا إلى نبذ العنف اللفظي في الخطاب السياسي.