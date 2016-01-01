حمّل رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، السلطة مسؤولية أخلقة العمل السياسي، واصفا إياها بقائد الجوق الذي يتوجب عليه بسط الحوار الحقيقي مع كل التشكيلات السياسية من دون استثناء، وأكد دخول حزبه التشريعيات القادمة بقوة.
وقال بلعيد، الثلاثاء، خلال إشرافه على تدشين المقر الولائي للحزب، إن السلطة مطالبة بأخلقة العمل السياسي وإحداث الانسجام بين مختلف التشكيلات السياسية من دون إقصاء أي طرف منها، وأضاف أن الحوار الشفاف بين كل الفاعلين في الساحة السياسية ومناقشة كل القضايا الراهنة ومختلف البرامج، صار أكثر من ضرورة لأجل بناء مشروع مجتمع منسجم ومتضامن، داعيا إلى نبذ العنف اللفظي في الخطاب السياسي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1تفاصيل نحر 1800 شخص في الحراش!
2المخابرات الأمريكية تجسّست على سوناطراك خلال 8 سنوات!
3وزارة التربية تتحرك ضد الإختلاسات والرشاوى في القطاع
4رشيد نكّاز يرفع دعوى قضائية ضد سعداني
5الأفلان: مصرون على اعتذار فرنسا
Français English
الرأي
سليم قلالة
إلا الشهداء...
جمال لعلامي
الثورة حية لا تموت!
صالح عوض
عندما نطق نوفمبر حرية
التهامي مجوري
مالك بن نبي في مواجهة سايكس بيكو2 (2)
محمّد الهادي الحسني
بمثلكما تعتز البلاد وتفخر
جمال لعلامي
بلا مزيتك!
رشيد ولد بوسيافة
"الدّواعش" يتحرشون بالجزائر
التهامي مجوري
مالك بن نبي في مواجهة سايكس بيكو 2 (1)
عمار يزلي
62 على 54
جمال لعلامي
ادهن السير يسير!
الفيديو
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
بلعيد: السلطة تتحمّل مسؤولية أخلقة العمل السياسي
ب.بوجمعة
حمّل رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، السلطة مسؤولية أخلقة العمل السياسي، واصفا إياها بقائد الجوق الذي يتوجب عليه بسط الحوار الحقيقي مع كل التشكيلات السياسية من دون استثناء، وأكد دخول حزبه التشريعيات القادمة بقوة.
تغطيات ذات صلة
بلعيد: السلطة تتحمّل مسؤولية أخلقة العمل السياسي
تفاصيل نحر 1800 شخص في الحراش!
سعداني يظهر في قصر الشعب
تواتي: علينا أن نستقلّ اقتصاديا وثقافيا
هاشتاغ #ذكرى62_للثوره_الجزايريه في الصدارة
وقال بلعيد، الثلاثاء، خلال إشرافه على تدشين المقر الولائي للحزب، إن السلطة مطالبة بأخلقة العمل السياسي وإحداث الانسجام بين مختلف التشكيلات السياسية من دون إقصاء أي طرف منها، وأضاف أن الحوار الشفاف بين كل الفاعلين في الساحة السياسية ومناقشة كل القضايا الراهنة ومختلف البرامج، صار أكثر من ضرورة لأجل بناء مشروع مجتمع منسجم ومتضامن، داعيا إلى نبذ العنف اللفظي في الخطاب السياسي.