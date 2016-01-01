استبدلا صورتيهما على الاستدعاء تلميذان يكلفان قاصرين باجتياز امتحان "البيام" مكانهما بسكيكدة

التمس في جلسة الجنح الإثنين، ممثل الحق العام، لمحكمة القل، بولاية سكيكدة، 6 أشهر حبس نافذ و50 ألف دج غرامة مالية في حق كل من "ب.م" 19 سنة و"أ.هـ" 19 سنة، بعد أن تابعتهما النيابة بتهمة التزوير في محرّرات إدارية. تفاصيل القضية تعود إلى شهر جوان من السنة الماضية، حينما كلفا المتهمان كل من "ب.خ" 16 سنة و"ب. ن" 17 سنة، وهما قاصران، تطلب وجود ولي أمرهما في الجلسة وحضرا للمحكمة كشاهدين، أن يقوما بالدخول إلى مركز الامتحان وإجراء المسابقة بدلا عنهما رغبة في النجاح.

المتهمان قاما بوضع صورتي البديلين على الاستدعاء، ودخل البديلان إلى القسم لأداء مهمتهما، بدلا عن التلميذين اللذين فضلا الطريق السهل بدلا من الاجتهاد كما قال القاضي، إلا أن أحد مراقبي الامتحانات تفطن لعدم وجود ختم المؤسسة على الصورة، عكس كل إستدعاءات المتسابقين، ما جعله يتخذ الإجراءات القانونية، كما تقدم المشرف على مركز الإمتحان بشكوى لوكيل الجمهورية، والذي أمر بفتح تحقيق ليتبيّن أن المتهمين حرضا القاصرين اللذين أكدا أنهما قاما بهذه الخدمة لصديقيهما مجانا، محامي دفاع المتهمين أكد أنها ليست عملية تزوير، وإنما إنتحال صفة وأن القاصرين شريكين في الجريمة إن كانت كذلك.

الغريب أن الشاهدين حسب القاضي معدلهما السنوي 10 من 20، أي أنهما ليسا عبقريين ليستعان بهما في اجتياز الامتحان بسهولة، ليفشل المتهمان في النجاح، والأخطر أنهما مهددان بالحبس بستة اشهر نافذة حسب التماس النيابة.