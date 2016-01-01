أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء الثلاثاء بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) على حفل أقيم على شرف اطارات سامية في الجيش من العاملين والمتقاعدين وهذا في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.
وقد حضر هذا الحفل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الوزير الاول عبد المالك سلال، وزيرالمجاهدين الطيب زيتوني والامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو وكذا أعضاء من الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية وجمع من المجاهدين.
وخلال هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المثمنة لمختلف المحطات الوطنية الخالدة، إستمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري وتم تنظيم معرض للصور يبرز مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية منذ اندلاعها في الفاتح من نوفمبر 1954 الى غاية تحقيق النصر والاستقلال في 5 جويلية 1962 ومختلف المعارك التي خاضها جيش التحرير الوطني ضد قوات الاستعمار وكذا التنظيم العسكري للولايات التاريخية الست.
وقد اختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية تخليدا لهذه المناسبة.
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قايد صالح يشرف على حفل بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية
واج
أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء الثلاثاء بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) على حفل أقيم على شرف اطارات سامية في الجيش من العاملين والمتقاعدين وهذا في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال62 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.
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وقد حضر هذا الحفل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الوزير الاول عبد المالك سلال، وزيرالمجاهدين الطيب زيتوني والامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو وكذا أعضاء من الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية وجمع من المجاهدين.
وخلال هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المثمنة لمختلف المحطات الوطنية الخالدة، إستمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري وتم تنظيم معرض للصور يبرز مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية منذ اندلاعها في الفاتح من نوفمبر 1954 الى غاية تحقيق النصر والاستقلال في 5 جويلية 1962 ومختلف المعارك التي خاضها جيش التحرير الوطني ضد قوات الاستعمار وكذا التنظيم العسكري للولايات التاريخية الست.
وقد اختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية تخليدا لهذه المناسبة.