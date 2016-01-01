تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري بعين طاية وبالتنسيق مع أمن ولاية الجزائر، الإثنين، من تفكيك أكبر شبكة لترويج المخدرات في العاصمة، فيما تم إلقاء القبض على رأسها المدبر وهو أكبر بارون لتسويق هذه السموم بشارع أول نوفمبر لمدينة عين طاية.
العملية جاءت بناء على معلومات استقتها مصالح الأمن بالمنطقة تشير إلى تحركات مشبوهة لأشخاص من ذوي السوابق العدلية على مستوى شارع أول نوفمبر وقيامهم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وجاء ذلك بالتزامن مع ما نقلته الشروق في أعدادها السابقة من شكاوى المواطنين وبلاغاتهم عن تفشي ظاهرة الترويج وتعاطي المخدرات وتنامي الإجرام.
وقامت مصالح الأمن بتحريات معمقة مع رصد حركة المشبوهين، حيث عمدت إلى مداهمة منزل المتهم وذلك وفق الإجراءات القانونية إذ تم ضبط كمية معتبرة من المخدرات والممنوعات فضلا عن أسلحة بيضاء ومبلغ مالي من عائدات الاتجار بهذه المواد المحظورة.
الجدير بالذكر في هذا السياق، أن العملية النوعية هذه جاءت لإنقاذ عشرات الشباب من هذه السموم وسمحت بضمان الأمن في المنطقة في وقت تتواصل عمليات التمشيط لتطهير تراب البلدية من المروجين، علما أن مصالح الشرطة كانت قبل هذا قد تمكنت من إلقاء القبض على عدد هام من المروجين إلى جانب لصوص كما تدخلت لإنقاذ رعية أجنبي من الموت بعد اقتحام لصين شقته بحي سي الحواس أين تم القبض عليهما، بالموازاة مع تكثيف الدوريات لأجل توفير الأمن للمواطنين وعلى مستوى المؤسسات التعليمية.
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ضبط كمية معتبرة من السموم وأسلحة بيضاء
تفكيك شبكة لترويج المخدرات وتوقيف أكبر "بارون" بعين طاية
ق.م
تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري بعين طاية وبالتنسيق مع أمن ولاية الجزائر، الإثنين، من تفكيك أكبر شبكة لترويج المخدرات في العاصمة، فيما تم إلقاء القبض على رأسها المدبر وهو أكبر بارون لتسويق هذه السموم بشارع أول نوفمبر لمدينة عين طاية.
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تفكيك شبكة لترويج المخدرات وتوقيف أكبر "بارون" بعين طاية
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العملية جاءت بناء على معلومات استقتها مصالح الأمن بالمنطقة تشير إلى تحركات مشبوهة لأشخاص من ذوي السوابق العدلية على مستوى شارع أول نوفمبر وقيامهم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وجاء ذلك بالتزامن مع ما نقلته الشروق في أعدادها السابقة من شكاوى المواطنين وبلاغاتهم عن تفشي ظاهرة الترويج وتعاطي المخدرات وتنامي الإجرام.
وقامت مصالح الأمن بتحريات معمقة مع رصد حركة المشبوهين، حيث عمدت إلى مداهمة منزل المتهم وذلك وفق الإجراءات القانونية إذ تم ضبط كمية معتبرة من المخدرات والممنوعات فضلا عن أسلحة بيضاء ومبلغ مالي من عائدات الاتجار بهذه المواد المحظورة.
الجدير بالذكر في هذا السياق، أن العملية النوعية هذه جاءت لإنقاذ عشرات الشباب من هذه السموم وسمحت بضمان الأمن في المنطقة في وقت تتواصل عمليات التمشيط لتطهير تراب البلدية من المروجين، علما أن مصالح الشرطة كانت قبل هذا قد تمكنت من إلقاء القبض على عدد هام من المروجين إلى جانب لصوص كما تدخلت لإنقاذ رعية أجنبي من الموت بعد اقتحام لصين شقته بحي سي الحواس أين تم القبض عليهما، بالموازاة مع تكثيف الدوريات لأجل توفير الأمن للمواطنين وعلى مستوى المؤسسات التعليمية.