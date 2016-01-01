تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران، الثلاثاء، من توقيف بارون مخدرات وضبط كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 435 كيلوغرام.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن مفرزة مشتركة بحاسي مسعود، أوقفت 4 مهربين وضبطت شاحنة محملة بـ 114132 وحدة من الألعاب النارية، في حين حجز عناصر الدرك الوطني بالوادي، 15600 وحدة من مختلف المشروبات و1200 لتر من الوقود كانت معدة للتهريب.
وأشار ذات البيان، إلى أن مفارز الجيش الوطني ببرج باجي مختار وعين قزام، ضبطت قرب الحدود شاحنة محملة بـ 12 طنا من المواد الغذائية و6 مركبات رباعية الدفع و10 أجهزة لكشف المعادن و600 لتر من الوقود ومواد صيدلانية وقطع غيار.
من جهة أخرى، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من بومرداس وتبسة، من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، كما دمرت مفرزة أخرى 12 مخبأ للإرهابيين، إثر عملية بحث وتمشيط بجيجل.
كما أوقف عناصر الدرك الوطني بعين صالح، 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من وهران وعين تموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ 56 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1هكذا صفع قادة الثورة الوقاحة الكولونيالية
295 نائبا جزائريا وافقوا على منح جواز سفر أخضر للأقدام السوداء
3تطهير قوائم مليون و500 ألف موظف بالبلديات والإدارات
4رشيد نكّاز يرفع دعوى قضائية ضد سعداني
5"الكناباست" تقرر الدخول في إضراب مفتوح قريبا
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الملك والوطن و"القُمامة"
عثمان سعدي
الاستقلال والسيادة والتنمية بين الثورتين الجزائرية والفييتنامية
جمال لعلامي
الأحّ بدل الشحّ !
حسين لقرع
مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
سليم قلالة
إلا الشهداء...
جمال لعلامي
الثورة حية لا تموت!
صالح عوض
عندما نطق نوفمبر حرية
التهامي مجوري
مالك بن نبي في مواجهة سايكس بيكو2 (2)
محمّد الهادي الحسني
بمثلكما تعتز البلاد وتفخر
جمال لعلامي
بلا مزيتك!
الفيديو
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
تدمير 12 مخبأ للإرهابيين في جيجل
توقيف بارون مخدرات وحجز 4 قناطير من الكيف بوهران
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران، الثلاثاء، من توقيف بارون مخدرات وضبط كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 435 كيلوغرام.
تغطيات ذات صلة
بوتفليقة: ثورة نوفمبر ساهمت في التعجيل بمسار تصفية الاستعمار عبر العالم
بوتفليقة: ثورة أول نوفمبر أعادت للجزائر سيادتها
الجيش الوطني يواصل دحره للإرهاب والجريمة المنظمة
توقيف بارون مخدرات وحجز 4 قناطير من الكيف بوهران
"أونساج" موّلت أكثر من 366 ألف مؤسسة خلال 20 سنة
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن مفرزة مشتركة بحاسي مسعود، أوقفت 4 مهربين وضبطت شاحنة محملة بـ 114132 وحدة من الألعاب النارية، في حين حجز عناصر الدرك الوطني بالوادي، 15600 وحدة من مختلف المشروبات و1200 لتر من الوقود كانت معدة للتهريب.
وأشار ذات البيان، إلى أن مفارز الجيش الوطني ببرج باجي مختار وعين قزام، ضبطت قرب الحدود شاحنة محملة بـ 12 طنا من المواد الغذائية و6 مركبات رباعية الدفع و10 أجهزة لكشف المعادن و600 لتر من الوقود ومواد صيدلانية وقطع غيار.
من جهة أخرى، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من بومرداس وتبسة، من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، كما دمرت مفرزة أخرى 12 مخبأ للإرهابيين، إثر عملية بحث وتمشيط بجيجل.
كما أوقف عناصر الدرك الوطني بعين صالح، 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من وهران وعين تموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ 56 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.