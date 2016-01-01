تدمير 12 مخبأ للإرهابيين في جيجل توقيف بارون مخدرات وحجز 4 قناطير من الكيف بوهران

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران، الثلاثاء، من توقيف بارون مخدرات وضبط كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 435 كيلوغرام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن مفرزة مشتركة بحاسي مسعود، أوقفت 4 مهربين وضبطت شاحنة محملة بـ 114132 وحدة من الألعاب النارية، في حين حجز عناصر الدرك الوطني بالوادي، 15600 وحدة من مختلف المشروبات و1200 لتر من الوقود كانت معدة للتهريب.

وأشار ذات البيان، إلى أن مفارز الجيش الوطني ببرج باجي مختار وعين قزام، ضبطت قرب الحدود شاحنة محملة بـ 12 طنا من المواد الغذائية و6 مركبات رباعية الدفع و10 أجهزة لكشف المعادن و600 لتر من الوقود ومواد صيدلانية وقطع غيار.

من جهة أخرى، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من بومرداس وتبسة، من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، كما دمرت مفرزة أخرى 12 مخبأ للإرهابيين، إثر عملية بحث وتمشيط بجيجل.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بعين صالح، 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من وهران وعين تموشنت، محاولات هجرة غير شرعية لـ 56 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.