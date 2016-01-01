هزة أرضية بشدة 3 درجات بقسنطينة

date 2016/11/02 views 1 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر، الأربعاء، في حدود الساعة 14.25 بقسنطينة، حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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وأوضح المصدر ذاته، أن موقع الهزة قد حدد على بعد 6 كلم جنوب أولاد رحمون.

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