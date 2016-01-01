هزة أرضية بشدة 3 درجات بقسنطينة

سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر، الأربعاء، في حدود الساعة 14.25 بقسنطينة، حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته، أن موقع الهزة قد حدد على بعد 6 كلم جنوب أولاد رحمون.