تدخل الأمن جنّب وقوع مجزرة حقيقية جرحى ورعب خلال شجار جماعي بالبليدة

أصيب سبعة أشخاص من بينهم شرطي بجروح، الثلاثاء، خلال أعمال عنف دارت بين مجموعتين من الشباب في بني تامو بالبليدة. وجمعت المواجهات بين شباب من حي بن يطو في بني تامو، وآخرين من خارج الحي، واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء، لا سيما السيوف والخناجر و"السينيال" والشماريخ وبنادق الصيد البحرية. وسقط في المواجهات سبعة جرحى، أحدهم في حالة خطيرة حيث أصيب على مستوى القلب واليد اليمنى ونقل على جناح السرعة إلى مستشفى فرانتز فانون وسط مدينة البليدة، حيث حول إلى مصلحة الإنعاش.

وأكد شهود عيان أن سبب المواجهات هو خلاف بسيط بين شابين، أحدهما من سكان الحي، حيث قام غريمه بجلب رفاقه للاعتداء على الشاب الساكن بالحي، ليتنجد الطرف الثاني بأبناء حيه هو الآخر، وبدأت حينها المواجهات، التي خلفت رعبا بالمنطقة، حيث تعالى صراخ النسوة وعويلهن، سيما اللواتي شارك أبناؤهن في الشجار.

من جهتها تدخلت قوات الشرطة بقوة، ما حال دون وقوع مجزرة حقيقية، وسط المتشاجرين، حيث احتوت الوضع وأوقفت خمسة مشاركين في الشجار.