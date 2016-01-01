في حصيلة لوزارة الدفاع الوطني القضاء على 7 إرهابيين وتوقيف 43 شهر أكتوبر

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن قوات الجيش قضت خلال شهر أكتوبر الماضي، على سبعة إرهابيين وأوقفت 43 آخرين أغلبهم من جماعات الدعم والإسناد.

ووفق حصيلة للوزارة فإنه تم خلال هذه الفترة في إطار مكافحة الإرهاب "القضاء على 7 إرهابيين وتوقيف 4 فيما سلم أربعة آخرون أنفسهم للسلطات العسكرية إلى جانب توقيف 35 عنصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأشار ذات المصدر، أنه تم خلال شهر أكتوبر "كشف وتدمير 55 مخبأ واسترجاع 21 سلاح كلاشينكوف و3 مسدسات آلية و44 بندقية إلى جانب 12685 طلقة من مختلف العيارات.

وفي إطار مكافحة التهريب، أشارت الحصيلة، أنه تم توقيف 338 مهرب و60 تاجر مخدرات و8.85 طن من الكيف المعالج إضافة إلى 1173 مهاجر غير شرعي.

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