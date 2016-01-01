استنادا إلى إفادات توافرت لـ "الشروق أون لاين"، فإنّ "عطا الله" قضى رفقة ثلاثة أشخاص آخرين إثر اصطدام شاحنة بسيارة أجرة على مستوى محور القرارة – غرداية، وجرى نقل جثامين الضحايا الأربع إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زلفانة التابع لعاصمة ميزاب، فيما بدأت مصالح الدرك تحقيقا لتحديد ملابسات المأساة.
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استنادا إلى إفادات توافرت لـ "الشروق أون لاين"، فإنّ "عطا الله" قضى رفقة ثلاثة أشخاص آخرين إثر اصطدام شاحنة بسيارة أجرة على مستوى محور القرارة – غرداية، وجرى نقل جثامين الضحايا الأربع إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زلفانة التابع لعاصمة ميزاب، فيما بدأت مصالح الدرك تحقيقا لتحديد ملابسات المأساة.
شاهدوا هذه الوصلة "أبقاي على خير يا هاذ الدشرة" للفقيد: