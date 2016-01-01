رحيل الشيخ عطا الله في حادث مرور أليم

لقي الفنان المعروف "أحمد بن بوزيد" المكنّى "الشيخ عطا الله"، عصر الأربعاء، مصرعه في حادث مرور أليم بغرداية، بعد مسيرة مميّزة.

استنادا إلى إفادات توافرت لـ "الشروق أون لاين"، فإنّ "عطا الله" قضى رفقة ثلاثة أشخاص آخرين إثر اصطدام شاحنة بسيارة أجرة على مستوى محور القرارة – غرداية، وجرى نقل جثامين الضحايا الأربع إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زلفانة التابع لعاصمة ميزاب، فيما بدأت مصالح الدرك تحقيقا لتحديد ملابسات المأساة.

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