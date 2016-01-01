تابعت محكمة جنايات العاصمة، الأربعاء، حارس ثانوية بباب الزوار بجناية محاولة القتل، إثر ارتكابه اعتداء بواسطة سكين على مقاول كان مكلفا بإنجاز أشغال ترميم في الثانوية المذكورة، والتسبب له في عجز جسدي وعاهة مستديمة حسب تقرير الخبرة الطبية.
تفاصيل القضية، حسب جلسة المحاكمة، تعود إلى جانفي 2016، بعد ترصد المتهم ضحيته في فناء المؤسسة أين كان بصدد تفقد أشغال الترميم تحسبا لزيارة الوالي، حيث تفاجأ بالمتهم وهو يمسكه من الخلف محاولا ذبحه وخلال محاولته الفرار قام بطعنه عدة طعنات متتالية، بعدما حاول مرتين الإفلات منه، لكنه لحق به وواصل طعنه أمام مرأى المدير وعامل آخر، حاولا إيقافه، لكنهما لم يتمكنا كونه كان في حالة هستيرية، ليصاب الضحية بجروح خطيرة في الرقبة بقطع أحد شرايينه، كما وجه إليه ضربة بالقرب من القلب وطعنات أخرى في الفخذين أدت إلى عجزه عن العمل لمدة 30 يوما، إضافة إلى إصابته بشلل جزئي وعدم تمكنه من الحركة بشكل طبيعي إلى غاية اليوم.
وعن أسباب الاعتداء، فكانت تتراوح بين محاولة اعتداء جنسي من قبل الضحية ومحاولة تعطيل مشروع 100 مسكن في الحي التي كان سيتفقدها زوخ في اليوم الموالي من الحادثة، فيما أكد المتهم أن سبب فعلته يعود إلى كثرة الاستفزازات التي كان يتعرض لها من قبل الضحية، كما أنه سبق له ولعماله قبل 10 أيام من الواقعة أن وضعوا في قهوته مادة الأسيد.
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حارس ثانوية يذبح مقاولا انتقاما لوضعه مادة كميائية في قهوته
مريم. ز
تابعت محكمة جنايات العاصمة، الأربعاء، حارس ثانوية بباب الزوار بجناية محاولة القتل، إثر ارتكابه اعتداء بواسطة سكين على مقاول كان مكلفا بإنجاز أشغال ترميم في الثانوية المذكورة، والتسبب له في عجز جسدي وعاهة مستديمة حسب تقرير الخبرة الطبية.
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تفاصيل القضية، حسب جلسة المحاكمة، تعود إلى جانفي 2016، بعد ترصد المتهم ضحيته في فناء المؤسسة أين كان بصدد تفقد أشغال الترميم تحسبا لزيارة الوالي، حيث تفاجأ بالمتهم وهو يمسكه من الخلف محاولا ذبحه وخلال محاولته الفرار قام بطعنه عدة طعنات متتالية، بعدما حاول مرتين الإفلات منه، لكنه لحق به وواصل طعنه أمام مرأى المدير وعامل آخر، حاولا إيقافه، لكنهما لم يتمكنا كونه كان في حالة هستيرية، ليصاب الضحية بجروح خطيرة في الرقبة بقطع أحد شرايينه، كما وجه إليه ضربة بالقرب من القلب وطعنات أخرى في الفخذين أدت إلى عجزه عن العمل لمدة 30 يوما، إضافة إلى إصابته بشلل جزئي وعدم تمكنه من الحركة بشكل طبيعي إلى غاية اليوم.
وعن أسباب الاعتداء، فكانت تتراوح بين محاولة اعتداء جنسي من قبل الضحية ومحاولة تعطيل مشروع 100 مسكن في الحي التي كان سيتفقدها زوخ في اليوم الموالي من الحادثة، فيما أكد المتهم أن سبب فعلته يعود إلى كثرة الاستفزازات التي كان يتعرض لها من قبل الضحية، كما أنه سبق له ولعماله قبل 10 أيام من الواقعة أن وضعوا في قهوته مادة الأسيد.