جددت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، دعوتها لمواصلة النضال من أجل تعزيز حقوق الطالب المادية والمعنوية، بالإضافة إلى دعم القضايا العادلة على غرار القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
جاء هذا خلال المهرجان الطلابي الذي نظم بمناسبة الذكرى المزدوجة الثانية والستين لاندلاع الثورة التحريرية والذكرى الثامنة والعشرون لتأسيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، حضرته العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية على رأسها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ورئيس الحكومة السابق عبد السلام بلعيد، وكذا سفير جمهورية الصحراء الغربية ونائب السفير الفلسطيني.
وأكد رئيس الرابطة سيد أحمد رضوان خلال كلمته الإفتتاحية للمهرجان، أن الرابطة كانت سندا قويا لثورة نوفمبر وستظل داعما قويا لبرنامج رئيس الجمهورية ولسياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وكذا للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
هذا وختمت الرابطة الطلابية احتفاليتها بتكريم الشخصيات المدعوة بالبرنوس الأبيض.
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الرابطة الوطنية للجزائريين تحتفي بذكرى الثورة وذكرى تأسيسها
الشروق أونلاين
جددت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، دعوتها لمواصلة النضال من أجل تعزيز حقوق الطالب المادية والمعنوية، بالإضافة إلى دعم القضايا العادلة على غرار القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
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جاء هذا خلال المهرجان الطلابي الذي نظم بمناسبة الذكرى المزدوجة الثانية والستين لاندلاع الثورة التحريرية والذكرى الثامنة والعشرون لتأسيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، حضرته العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية على رأسها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ورئيس الحكومة السابق عبد السلام بلعيد، وكذا سفير جمهورية الصحراء الغربية ونائب السفير الفلسطيني.
وأكد رئيس الرابطة سيد أحمد رضوان خلال كلمته الإفتتاحية للمهرجان، أن الرابطة كانت سندا قويا لثورة نوفمبر وستظل داعما قويا لبرنامج رئيس الجمهورية ولسياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وكذا للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
هذا وختمت الرابطة الطلابية احتفاليتها بتكريم الشخصيات المدعوة بالبرنوس الأبيض.