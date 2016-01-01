السفير عبد القادر حجار: الجزائر ستقف إلى جانب تونس لرد أي محاولة للإضرار بها

قال سفير الجزائر بتونس، عبد القادر حجار، إن الجزائر التي عانت طويلا من ويلات الإرهاب، ستقف إلى جانب تونس، لرد أي محاولة للإضرار بها، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين على المستويين العسكري والأمني كبير سواء على المستوى المركزي أو على مستوى القيادات المحلية على الحدود.

وأكد حجار، في كلمة ألقاها بمقر سفارة الجزائر بتونس، خلال الحفل الذي نظمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية، وحضرها عدد كبير من المسؤولين التونسيين ومن ذلك رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وشخصيات سياسية يتقدمهم الشيخ راشد الغنوشي، أن العلاقات التونسية الجزائرية هي في أعلى مستوياتها في كافة المجالات، معتبرا أنها انتقلت من علاقات شراكة وتعاون إلى علاقات "استثنائية متميزة".

وأشار حجار إلى أن الجزائر وتونس انطلقتا في تطبيق الاتفاق التجاري التفاضلي منذ مارس 2014، لافتا إلى أن بعض العراقيل البيروقراطية لا يمكن أن توقف مسار هذا التعاون، موجها الدعوة لتفعيل قرار اللجنة المشتركة الكبرى الملتئمة سنة 2014 والقاضي باجتماع رجال الأعمال التونسيين والجزائريين لمواصلة النضال المشترك في مجالات أخرى من بينها تنشيط التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية.

وثمن ما وصفه "بالعادة الحميدة" لدى رؤساء الحكومات التونسية المتتالية الذين اختاروا أن تكون الجزائر وجهتهم الأولى في الزيارات الرسمية حال توليهم منصبهم وآخرها زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ونوه السفير بأن تونس كانت "القاعدة الخلفية بامتياز" للثورة الجزائرية إلى جانب الدول الشقيقة المغرب وليبيا ومصر.

من جهته أبرز رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذي حضر حفل الاستقبال، الروابط المتينة بين الشعبين التونسي والجزائري اللذين يربطهما تاريخ وثقافة ومستقبل مشترك، واصفا العلاقة بين البلدين بـ"الاستثنائية"، مشيرا إلى إن ما تقوم به حكومتي البلدين اليوم إنما هو تجسيد لرغبة شعبيهما وإرادتهما في توطيد أواصر الصداقة بينهما.

وفي سياق الجدل الحاصل حول إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في التراب التونسي، قال قائد أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار، في الاحتفالية "من المستحيل أن توافق تونس على إقامة قاعدة عسكرية أجنبية على ترابها"، وشدد عمار على أن السيطرة على الحدود التونسية وكامل المنطقة الغربية والشرقية تتم بفضل التعاون مع الأشقاء الجزائريين.