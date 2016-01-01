واقع مرّ وكارثي ذلك الذي وقفت عليه "الشروق" بمقبرة "الملح"، التي تقع بمحاذاة الحي الراقي "السلام" بوهران، وبجانب المذبح البلدي، وهو ما خلف حسرة كبيرة لدى كثير من المواطنين، الذين كشفوا عن حقائق مريرة ومثيرة تعيشها المقبرة التي يرقد تحت ترابها رفات الكثيرين من أبناء الجزائر البررة من الشهداء، الذين قدموا الغالي والنفيس لاستقلال البلاد.
مقبرة الملح من أقدم المقابر بمدينة وهران، إلا أن ما تعيشه يصعب وصفه بسبب الإهمال واللامبالاة، من طرف المصالح البلدية الغائب الأكبر في إعادة الاعتبار لهذه المقبرة المهملة كليا، بعدما تحولت وبشهادات الكثيرين ممن التقت بهم "الشروق" إلى مكان يرتاده المشعوذون لحفر قبور الموتى ولاستخدامها في السحر والشعوذة، مؤكدين أنهم قاموا بطرد الكثير من النساء وحتى الرجال ممن ضبطوا وهم يقومون بالولوج إلى المقبرة لحفر القبور لاستخدامها في السحر مطالبين بتسليط أقصى العقوبات على هؤلاء، حيث طمست معالم العشرات من القبور ولم يبق منها شيء بسبب عمليات الحفر.
وأضاف المتحدثون أن المقابر باتت تغطيها أطنان الأوساخ والنفايات والحشائش والأشجار، كما أن المكان بات مرتعا للمنحرفين لتعاطي الخمور وممارسة الرذيلة والاعتداء على المارة، من دون أي وازع يمنعهم من هذا المجون الذي يقومون به، وتحولت المقبرة كذلك إلى مكان تسرح فيه الكلاب الضالة وتمرح، بعدما سقطت أجزاء كبيرة من الجدار الذي يحيط بالمقبرة وهو ما سهل دخول المشعوذين والمنحرفين، رغم المبادرات التي قام بها عدد من المواطنين ببناء أجزاء من الجدار.
المواطنون الذين تحدثوا إلى "الشروق"، طالبوا بالتعجيل في رفع هذه الأوساخ المتراكمة وبالأطنان بمحاذاة المقبرة وداخلها، كما ناشدوا السلطات التدخل لوضع حد لهذه الإهانة وإعادة الاعتبار للمقبرة، ولشهداء الوطن بعدما اقتصرت عمليات التزيين التي قامت بها البلدية على طلاء الواجهة، التي تطل على الطريق الرئيسي المجاور لمقر المجموعة الإقليمية للدرك لكن ما خفي داخل المقبرة كان أعظم وكارثيا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1ظهور الدواء تأخر إلى غاية 15 نوفمبر بسبب "التعليب"
2جرحى ورعب خلال شجار جماعي بالبليدة
3مناصرون يفجّرون فوضى بالبليدة ويرشقون الشرطة بالحجارة
4"موجة عطش" تخرج السكان إلى الشارع بتقرت
5حارس ثانوية يذبح مقاولا انتقاما لوضعه مادة كميائية في قهوته
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الملك والوطن و"القُمامة"
عثمان سعدي
الاستقلال والسيادة والتنمية بين الثورتين الجزائرية والفييتنامية
جمال لعلامي
الأحّ بدل الشحّ !
حسين لقرع
مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
سليم قلالة
إلا الشهداء...
جمال لعلامي
الثورة حية لا تموت!
صالح عوض
عندما نطق نوفمبر حرية
التهامي مجوري
مالك بن نبي في مواجهة سايكس بيكو2 (2)
محمّد الهادي الحسني
بمثلكما تعتز البلاد وتفخر
جمال لعلامي
بلا مزيتك!
الفيديو
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
فضلا عن أعمال التدنيس التي تطالها على أيدي المشعوذين
أطنان من النفايات فوق مقابر الشهداء بوهران؟!
ع. سفيان
واقع مرّ وكارثي ذلك الذي وقفت عليه "الشروق" بمقبرة "الملح"، التي تقع بمحاذاة الحي الراقي "السلام" بوهران، وبجانب المذبح البلدي، وهو ما خلف حسرة كبيرة لدى كثير من المواطنين، الذين كشفوا عن حقائق مريرة ومثيرة تعيشها المقبرة التي يرقد تحت ترابها رفات الكثيرين من أبناء الجزائر البررة من الشهداء، الذين قدموا الغالي والنفيس لاستقلال البلاد.
تغطيات ذات صلة
بطالون يطالبون بالتوظيف في مركب الحجّار
لصان يعرضان مسروقاتهما للبيع على موقع إلكتروني
توقيف ستة أشخاص من أتباع الطائفة الأحمدية بالمسيلة
الفنّان الشيخ “عطا الله” في ذمة الله
شاب يطعن والده حتى الموت بمساعدة خاله في باب الوادي!
مقبرة الملح من أقدم المقابر بمدينة وهران، إلا أن ما تعيشه يصعب وصفه بسبب الإهمال واللامبالاة، من طرف المصالح البلدية الغائب الأكبر في إعادة الاعتبار لهذه المقبرة المهملة كليا، بعدما تحولت وبشهادات الكثيرين ممن التقت بهم "الشروق" إلى مكان يرتاده المشعوذون لحفر قبور الموتى ولاستخدامها في السحر والشعوذة، مؤكدين أنهم قاموا بطرد الكثير من النساء وحتى الرجال ممن ضبطوا وهم يقومون بالولوج إلى المقبرة لحفر القبور لاستخدامها في السحر مطالبين بتسليط أقصى العقوبات على هؤلاء، حيث طمست معالم العشرات من القبور ولم يبق منها شيء بسبب عمليات الحفر.
وأضاف المتحدثون أن المقابر باتت تغطيها أطنان الأوساخ والنفايات والحشائش والأشجار، كما أن المكان بات مرتعا للمنحرفين لتعاطي الخمور وممارسة الرذيلة والاعتداء على المارة، من دون أي وازع يمنعهم من هذا المجون الذي يقومون به، وتحولت المقبرة كذلك إلى مكان تسرح فيه الكلاب الضالة وتمرح، بعدما سقطت أجزاء كبيرة من الجدار الذي يحيط بالمقبرة وهو ما سهل دخول المشعوذين والمنحرفين، رغم المبادرات التي قام بها عدد من المواطنين ببناء أجزاء من الجدار.
المواطنون الذين تحدثوا إلى "الشروق"، طالبوا بالتعجيل في رفع هذه الأوساخ المتراكمة وبالأطنان بمحاذاة المقبرة وداخلها، كما ناشدوا السلطات التدخل لوضع حد لهذه الإهانة وإعادة الاعتبار للمقبرة، ولشهداء الوطن بعدما اقتصرت عمليات التزيين التي قامت بها البلدية على طلاء الواجهة، التي تطل على الطريق الرئيسي المجاور لمقر المجموعة الإقليمية للدرك لكن ما خفي داخل المقبرة كان أعظم وكارثيا.