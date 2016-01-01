آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
-
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
-
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
-
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
-
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
-
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
-
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
-
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
-
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
-
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
نتنياهو: التغيرات الجارية في العالم العربي تغمرني بالأمل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العديد من الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل عدوا، بل حليفا حيويا، في مواجهة ما أسماه بـ" الإرهاب الإسلامي"، وهو ما "يغمره بالأمل الكبير".
وقال نتنياهو لدى استقباله الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا في القدس الغربية، اليوم الأربعاء "الخبر السار، والخبر الرائع، الذي يغمرني بأمل كبير، هو أن هناك تغيرا كبيرا يحدث في العالم العربي".
وأضاف بحسب نص تصريحاته التي أرسل مكتبه نسخة منها، لوكالة الأناضول:" هذا التغيير هو أن العديد من الدول العربية ترى أن اسرائيل لم تعد عدوا لها، وإنما حليف، بل حليف حيوي، في القتال ضد الإرهاب الإسلامي، الإسلام المتطرف، سواء بقيادة إيران أو بقيادة داعش".
وتحدثت مؤخرا العديد من الصحف العربية والإسرائيلية، عن وجود اتصالات سرية بين دول عربية وإسرائيل.
وفي سياق آخر، رأى نتنياهو أن "معادلة" تحقيق السلام في المنطقة، قد اختلفت، حيث لم يعد السلام مع الفلسطينيين، هو الذي سيؤدي إلى السلام مع العرب، بل "العكس" هو الصحيح.
وقال موضحا:" إذا قلنا في الماضي إن الاختراق مع الفلسطينيين، سيحقق لنا سلام أوسع مع العالم العربي، فأعتقد أن الاحتمالات القائمة الآن هي أن السلام سيتحقق من خلال مسار عكسي".
وأضاف:" ليس الفلسطينيون الذين سيحققون السلام مع العالم العربي الأوسع، وإنما التقارب الأوسع مع العالم العربي سيؤدي إلى إحلال السلام مع الفلسطينيين".
وتناقض تصريحات نتنياهو، جوهر المبادرة العربية للسلام، التي أطلقها الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز عام 2002، وتبنتها الدول العربية، ونصت على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.
وأشار نتنياهو إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يواصل رفض قبول "الدولة اليهودية"، وهذا هو جوهر الصراع، بحسب وصفه.
وقال:" ليس فقط حماس (ترفض) وإنما أيضا الرئيس عباس".
وانتقد التركيز على النشاط الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفه عقبة في طريق السلام.
وقال:" أعتقد أن التركيز الذي يضعه الناس على الاستيطان خاطئ".
وينهي الرئيس الإيطالي مساء الأربعاء، زيارته للمنطقة التي بدأت مساء السبت، والتقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم في الضفة الغربية .
SoloDZ2016/11/02 على 21:031
في هذه النقطة بالذات ايها اللعين مشكلة الدول العربية تكمن في جهل الشعوب وليس في حكوماتهم لان الاخيرة تعلم جيدا ان التيارات الاسلامية ما هي إلا فكر دخيل لا يمت بصلة لمباديء ديننا الحنيف بل كان فكر اخترقتم به البلدان والمجتمعات بحصان طروادة يسمى التعددية وفتنتم به المسلمين ونفس الشيء بالنسبة لتيارات اخرى مثل التيار العلماني الذي ظاهره حداثة وعصرنة وباطنه انسلاخ وفساد والحق الحق اننا خاصة في بلادنا الجزائر دفعنا الثمن غاليا جراء خبثكم الذي لم يكن ليتحقق لولا غباء الشعوب لكنها الحلقة الاخيرة لخبثكم
بلقاسم - الجزائر2016/11/02 على 21:092
.....كلام ناتنياهو رائع وفيه أمل الانفراج.....على الفلسطينيين وعلى اليهود وعلينا جميعا....وستدور الدائرة على العرب....إن الله يمهل ولا يهمل...
Mohamed2016/11/02 على 21:113
بالمعنا الواسع الهيمنة علي العالم راهي تقترب 100% قله كاين غير 5 دول ضد اسرائل منه DZ