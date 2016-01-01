نظم المكتب الولائي لجمعية جزائر الخير بوهران "منتدى الاحتفاء بالثورة التحريرية والتضامن مع فلسطين"، تزامنا مع احتفالات الفاتح نوفمبر بمشاركة ثلة من الشعراء والدكاترة والأساتذة، حيث أثرى الدكتور كاظم العبودي المناقشة بمداخلة تحدث خلالها عن المناسبة التاريخية وأثرها الإيجابي على الشعوب العربية المضطهدة والمستعمرة، مثل فلسطين وعلاقة الشعب الجزائري بالشعب الفلسطيني الشقيق، كما تم عرض بالمناسبة كليب للطفل والمنشد الفلسطيني محمد وائل البسيوني الذي شاركت الجمعية في إنجازه وكان هديتها في الذكرى 62 للثورة التحريرية تغنى من خلالها الطفل بالجزائر وبطولات شعبها.
ليأتي الدور على الشاعر والأديب الفلسطيني الدكتور: سمير عطية الذي أتحف الحضور بمداخلة قيمة عن فلسطين وعلاقتها بالجزائر وألقى مجموعة من القصائد والأبيات الشعرية عن فلسطين والجزائر وكذا دور المرأة في تحرير الشعوب وضرب المثل بالمرأة الجزائرية. وسرد بعض المواقف المؤثرة التي صادفته خلال زيارته إلى الجزائر وتعلق الشعب الجزائري بفلسطين. ومنحه شرف تكريم المجاهدة الحاجة خديجة خلدون من طرف الشاعر الفلسطيني.
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جزائر الخير تساعد المنشد الفلسطيني وائل البسيوني على إعداد كليب إنشادي
سيد احمد فلاحي
مراسل صحافي
نظم المكتب الولائي لجمعية جزائر الخير بوهران "منتدى الاحتفاء بالثورة التحريرية والتضامن مع فلسطين"، تزامنا مع احتفالات الفاتح نوفمبر بمشاركة ثلة من الشعراء والدكاترة والأساتذة، حيث أثرى الدكتور كاظم العبودي المناقشة بمداخلة تحدث خلالها عن المناسبة التاريخية وأثرها الإيجابي على الشعوب العربية المضطهدة والمستعمرة، مثل فلسطين وعلاقة الشعب الجزائري بالشعب الفلسطيني الشقيق، كما تم عرض بالمناسبة كليب للطفل والمنشد الفلسطيني محمد وائل البسيوني الذي شاركت الجمعية في إنجازه وكان هديتها في الذكرى 62 للثورة التحريرية تغنى من خلالها الطفل بالجزائر وبطولات شعبها.
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ليأتي الدور على الشاعر والأديب الفلسطيني الدكتور: سمير عطية الذي أتحف الحضور بمداخلة قيمة عن فلسطين وعلاقتها بالجزائر وألقى مجموعة من القصائد والأبيات الشعرية عن فلسطين والجزائر وكذا دور المرأة في تحرير الشعوب وضرب المثل بالمرأة الجزائرية. وسرد بعض المواقف المؤثرة التي صادفته خلال زيارته إلى الجزائر وتعلق الشعب الجزائري بفلسطين. ومنحه شرف تكريم المجاهدة الحاجة خديجة خلدون من طرف الشاعر الفلسطيني.