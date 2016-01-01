اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "ضعيف"، وذلك ردا على تحذير العبادي لتركيا من اجتياح العراق.
وقال جاويش أوغلو للصحفيين في مدينة أنطاليا التركية متحدثا عن العبادي "إذا كنت بمثل هذه القوة، لماذا سلمت الموصل إلى منظمات إرهابية؟ لو كنت قويا، لماذا سمحت لحزب العمال الكردستاني باحتلال أرضك منذ سنوات؟".
وأضاف "أنت لست قادرا حتى على محاربة منظمة إرهابية، أنت ضعيف. وبعد ذلك تحاول لعب دور الأقوياء".
وقال العبادي في مؤتمر صحفي أمس إن "لدينا خشية من أن تكون هناك خطوة متهورة" من جانب تركيا، مضيفا "نتمنى ألا تحصل، ليس خوفا منهم بل خوفا من التداعيات"، وحذر من أن أي اجتياح للعراق سيؤدي إلى "تفكيك تركيا".
واعتبر وزير الخارجية التركي أنه لا توجد دولة داعمة لاستقلال العراق ووحدة أراضيه بقوة مثل تركيا، وأن تصريحات العبادي "غير صائبة" وناتجة عن تحريضات بعض الدول والمشاكل الداخلية تجاه دولة تفكر بإيجابية نحو العراق، بحسب تعبيره.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن هناك إمكانية لوصول عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى الحدود التركية، إلى جانب وجود ألفي عنصر من حزب العمال في الجانب الآخر من الحدود، وتساءل مخاطبا الحكومة العراقية لماذا لا تظهر "حساسيتها" ضد حزب العمال الذي "يحتل منطقة سنجار".
وأكد الوزير التركي أن بلاده مضطرة لأخذ كل التدابير ضد التهديدات الموجهة نحوها من سوريا والعراق، وشدد على ضرورة إغلاق منبج شمال حلب أمام تنظيم الدولة وجعلها منطقة آمنة، معتبرا أن دعم تركيا لعملية الموصل يعود إلى التهديد نفسه.
كما أوضح جاويش أوغلو أن التدخل التركي في الموصل يعود أيضا إلى وجود التركمان هناك، معتبرا أن "أي تهديد موجه ضد التركمان نعتبره تهديدا ضدنا"، وأن التعزيزات العسكرية التركية على الحدود ليست ضد الحكومة العراقية بل هي دعم لها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1الـ"إف بي آي" يضرب كلينتون من جديد ويفجّر مفاجأة
2كلينتون تلقت أسئلة المناظرات قبل إجرائها
3الجنرال عمار يطمئن الجزائر
4مسلمات بريطانيا يطالبن بإصلاح المحاكم الشرعية
5هجوم لداعش بعد وقف البنتاغون تسليح الأكراد في سوريا
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الملك والوطن و"القُمامة"
عثمان سعدي
الاستقلال والسيادة والتنمية بين الثورتين الجزائرية والفييتنامية
جمال لعلامي
الأحّ بدل الشحّ !
حسين لقرع
مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
سليم قلالة
إلا الشهداء...
جمال لعلامي
الثورة حية لا تموت!
صالح عوض
عندما نطق نوفمبر حرية
التهامي مجوري
مالك بن نبي في مواجهة سايكس بيكو2 (2)
محمّد الهادي الحسني
بمثلكما تعتز البلاد وتفخر
جمال لعلامي
بلا مزيتك!
الفيديو
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
بعد ان حذرها من اجتياح أراضيه
أوغلو للعبادي: لو كنت قويا لمنعت سقوط الموصل في يد داعش
وكالات
اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "ضعيف"، وذلك ردا على تحذير العبادي لتركيا من اجتياح العراق.
تغطيات ذات صلة
أوغلو للعبادي: لو كنت قويا لمنعت سقوط الموصل في يد داعش
نتنياهو: التغيرات الجارية في العالم العربي تغمرني بالأمل
الجنرال عمار يطمئن الجزائر
الـ"إف بي آي" يضرب كلينتون من جديد ويفجّر مفاجأة
مسلمات بريطانيا يطالبن بإصلاح المحاكم الشرعية
وقال جاويش أوغلو للصحفيين في مدينة أنطاليا التركية متحدثا عن العبادي "إذا كنت بمثل هذه القوة، لماذا سلمت الموصل إلى منظمات إرهابية؟ لو كنت قويا، لماذا سمحت لحزب العمال الكردستاني باحتلال أرضك منذ سنوات؟".
وأضاف "أنت لست قادرا حتى على محاربة منظمة إرهابية، أنت ضعيف. وبعد ذلك تحاول لعب دور الأقوياء".
وقال العبادي في مؤتمر صحفي أمس إن "لدينا خشية من أن تكون هناك خطوة متهورة" من جانب تركيا، مضيفا "نتمنى ألا تحصل، ليس خوفا منهم بل خوفا من التداعيات"، وحذر من أن أي اجتياح للعراق سيؤدي إلى "تفكيك تركيا".
واعتبر وزير الخارجية التركي أنه لا توجد دولة داعمة لاستقلال العراق ووحدة أراضيه بقوة مثل تركيا، وأن تصريحات العبادي "غير صائبة" وناتجة عن تحريضات بعض الدول والمشاكل الداخلية تجاه دولة تفكر بإيجابية نحو العراق، بحسب تعبيره.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن هناك إمكانية لوصول عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى الحدود التركية، إلى جانب وجود ألفي عنصر من حزب العمال في الجانب الآخر من الحدود، وتساءل مخاطبا الحكومة العراقية لماذا لا تظهر "حساسيتها" ضد حزب العمال الذي "يحتل منطقة سنجار".
وأكد الوزير التركي أن بلاده مضطرة لأخذ كل التدابير ضد التهديدات الموجهة نحوها من سوريا والعراق، وشدد على ضرورة إغلاق منبج شمال حلب أمام تنظيم الدولة وجعلها منطقة آمنة، معتبرا أن دعم تركيا لعملية الموصل يعود إلى التهديد نفسه.
كما أوضح جاويش أوغلو أن التدخل التركي في الموصل يعود أيضا إلى وجود التركمان هناك، معتبرا أن "أي تهديد موجه ضد التركمان نعتبره تهديدا ضدنا"، وأن التعزيزات العسكرية التركية على الحدود ليست ضد الحكومة العراقية بل هي دعم لها.