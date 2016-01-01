بعد ان حذرها من اجتياح أراضيه أوغلو للعبادي: لو كنت قويا لمنعت سقوط الموصل في يد داعش

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "ضعيف"، وذلك ردا على تحذير العبادي لتركيا من اجتياح العراق.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في مدينة أنطاليا التركية متحدثا عن العبادي "إذا كنت بمثل هذه القوة، لماذا سلمت الموصل إلى منظمات إرهابية؟ لو كنت قويا، لماذا سمحت لحزب العمال الكردستاني باحتلال أرضك منذ سنوات؟".

وأضاف "أنت لست قادرا حتى على محاربة منظمة إرهابية، أنت ضعيف. وبعد ذلك تحاول لعب دور الأقوياء".

وقال العبادي في مؤتمر صحفي أمس إن "لدينا خشية من أن تكون هناك خطوة متهورة" من جانب تركيا، مضيفا "نتمنى ألا تحصل، ليس خوفا منهم بل خوفا من التداعيات"، وحذر من أن أي اجتياح للعراق سيؤدي إلى "تفكيك تركيا".

واعتبر وزير الخارجية التركي أنه لا توجد دولة داعمة لاستقلال العراق ووحدة أراضيه بقوة مثل تركيا، وأن تصريحات العبادي "غير صائبة" وناتجة عن تحريضات بعض الدول والمشاكل الداخلية تجاه دولة تفكر بإيجابية نحو العراق، بحسب تعبيره.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن هناك إمكانية لوصول عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى الحدود التركية، إلى جانب وجود ألفي عنصر من حزب العمال في الجانب الآخر من الحدود، وتساءل مخاطبا الحكومة العراقية لماذا لا تظهر "حساسيتها" ضد حزب العمال الذي "يحتل منطقة سنجار".

وأكد الوزير التركي أن بلاده مضطرة لأخذ كل التدابير ضد التهديدات الموجهة نحوها من سوريا والعراق، وشدد على ضرورة إغلاق منبج شمال حلب أمام تنظيم الدولة وجعلها منطقة آمنة، معتبرا أن دعم تركيا لعملية الموصل يعود إلى التهديد نفسه.

كما أوضح جاويش أوغلو أن التدخل التركي في الموصل يعود أيضا إلى وجود التركمان هناك، معتبرا أن "أي تهديد موجه ضد التركمان نعتبره تهديدا ضدنا"، وأن التعزيزات العسكرية التركية على الحدود ليست ضد الحكومة العراقية بل هي دعم لها.