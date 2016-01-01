ضحية تفاجأ بصورة ساعته المسروقة على "النت" لصان يعرضان مسروقاتهما للبيع على موقع إلكتروني

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الأربعاء، أمرا يقضي بموجبه بإيداع شخصين يبلغان من العمر 29 و21 سنة، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما بتهمة السرقة بالكسر، من داخل محل تجاري مقترنة بظرفي الليل والتعدد بالكسر.

وتعود حيثيات القضية إلى منتصف الشهر الماضي حيت تقدم أحد المواطنين، من أجل التبليغ عن تعرض محله التجاري الكائن ببلدية حمادي كرومة بولاية سكيكدة، للسرقة بالكسر من قبل مجهولين، لتسارع ذات المصالح إلى عين المكان رفقة عناصر تحقيق الشخصية، أين تم بإجراء معاينة ميدانية للمحل المسروق، والتي بينت تعرضه لكسر خارجي وآخر داخلي، بالإضافة إلى تخريب كاميرا المراقبة الخاصة بالمحل، مما يظهر التخطيط المسبق لعملية السرقة حيث تم سرقة أكثر من 40 ساعة يدوية من النوع الفاخر، و162 قطعة من لواحق الهواتف النقالة وأشياء أخرى تم جردها من طرف صاحب الشكوى، ليتم فتح تحقيق في القضية.

وبعد استغلال معطيات ومعلومات تقدم بها صاحب المحل حول مشاهدته لساعته اليدوية محل السرقة معروضة للبيع، بأحد المواقع الالكترونية المختصة في التسويق حيث تمكنت من تشخيص صاحب الإعلان على الصفحة الالكترونية ومن ثمة توقيف المشتبه بهما في قضية السرقة واسترجاع 18 ساعة يدوية، كما بينت مجريات التحقيق أن المشتبه فيهما بعد عملية سرقة المحل، قاما بعرض السلعة على أحد الزبائن بمبلغ 4500 دينار جزائري مقابل الساعة الواحدة، موهيمين إياه بأنهما اشتريها من أحد التجار بالسوق الأسبوعي بمدينة الحروش جنوب سكيكدة، كما تمكنت قوات الشرطة من إسترجاع بعض البطاريات الخاصة بالهواتف المحمولة من داخل أحد منازل المشتبه فيهما.