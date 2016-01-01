آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
-
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
-
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
-
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
-
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
-
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
-
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
-
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
-
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
-
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
ضحية تفاجأ بصورة ساعته المسروقة على "النت"
لصان يعرضان مسروقاتهما للبيع على موقع إلكتروني
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الأربعاء، أمرا يقضي بموجبه بإيداع شخصين يبلغان من العمر 29 و21 سنة، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما بتهمة السرقة بالكسر، من داخل محل تجاري مقترنة بظرفي الليل والتعدد بالكسر.
وتعود حيثيات القضية إلى منتصف الشهر الماضي حيت تقدم أحد المواطنين، من أجل التبليغ عن تعرض محله التجاري الكائن ببلدية حمادي كرومة بولاية سكيكدة، للسرقة بالكسر من قبل مجهولين، لتسارع ذات المصالح إلى عين المكان رفقة عناصر تحقيق الشخصية، أين تم بإجراء معاينة ميدانية للمحل المسروق، والتي بينت تعرضه لكسر خارجي وآخر داخلي، بالإضافة إلى تخريب كاميرا المراقبة الخاصة بالمحل، مما يظهر التخطيط المسبق لعملية السرقة حيث تم سرقة أكثر من 40 ساعة يدوية من النوع الفاخر، و162 قطعة من لواحق الهواتف النقالة وأشياء أخرى تم جردها من طرف صاحب الشكوى، ليتم فتح تحقيق في القضية.
وبعد استغلال معطيات ومعلومات تقدم بها صاحب المحل حول مشاهدته لساعته اليدوية محل السرقة معروضة للبيع، بأحد المواقع الالكترونية المختصة في التسويق حيث تمكنت من تشخيص صاحب الإعلان على الصفحة الالكترونية ومن ثمة توقيف المشتبه بهما في قضية السرقة واسترجاع 18 ساعة يدوية، كما بينت مجريات التحقيق أن المشتبه فيهما بعد عملية سرقة المحل، قاما بعرض السلعة على أحد الزبائن بمبلغ 4500 دينار جزائري مقابل الساعة الواحدة، موهيمين إياه بأنهما اشتريها من أحد التجار بالسوق الأسبوعي بمدينة الحروش جنوب سكيكدة، كما تمكنت قوات الشرطة من إسترجاع بعض البطاريات الخاصة بالهواتف المحمولة من داخل أحد منازل المشتبه فيهما.
SoloDZ2016/11/02 على 22:141
الى اللصان عندكم تروحوا لوحد المنطقة لا يعرفون معنى القانون وسيعلقونكم من ....... إلا ذا كنتما من ابناء تلك المنطقة فيمكن حل مشكلة لصوصيتكما بشيء يشبه ما يسمى الوزيعة