ترامب يحجز فندقا للاحتفال بـليلة الانتصار وكلينتون مبنى زجاجيا

أعلنت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية الأربعاء، أن دونالد ترامب سيمضي ليلة الانتخابات الموافقة لـ 8 نوفمبر مع أنصاره في نيويورك، وذلك على بعد بضعة كيلومترات من تجمع مماثل لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقالت الحملة إنها من أجل "ليلة الفوز" الذي يأمل المرشح الجمهوري تحقيقه، فقد حجزت الحملة فندق "هيلتون ميدتاون" في نيويورك الذي يبعد 600 متر فقط عن برج ترامب، حيث يقيم رجل الأعمال الثري وزوجته ميلانيا.

وأضافت أن المشاركة في "الاحتفال" ستنحصر بمدعوين من أصدقاء ترامب وأنصاره.

أما كلينتون فستكون على بعد 3 كيلومترات تقريبا من منافسها في مركز "جاكوب كي جافيتس للمؤتمرات"، وهو عبارة عن مبنى زجاجي في مانهاتن.

واختارت كلينتون هذا المبنى الزجاجي بالكامل للدلالة على ما دأبت على قوله طوال الحملة الانتخابية من أنها تعتزم "تحطيم السقف الزجاجي" للسياسة الأمريكية، في إشارة إلى أنها قد تصبح أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة.