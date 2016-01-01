لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 40 آخرين في حادث تصادم خطير بين قطارين في مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية، الخميس حسب ما أوردته مواقع إخبارية عالمية.
وقالت الدكتورة سيمين جمالي مديرة قسم الطوارئ في مستشفى جناح في كراتشي لـ"رويترز" عبر الهاتف "استقبل المستشفى 11 قتيلا و40 مصابا".
وقالت صحيفة "دون" الناطقة بالإنجليزية ووسائل إعلام أخرى، إن حركة القطارات بين كراتشي وبقية أنحاء البلاد توقفت تماما، بعد الحادث الذي وقع قرب محطة لاندي للسكك الحديدية بالمدينة.
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11 قتيلا و40 جريحا في حادث تصادم قطارين بباكستان
الشروق أونلاين/ وكالات
لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 40 آخرين في حادث تصادم خطير بين قطارين في مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية، الخميس حسب ما أوردته مواقع إخبارية عالمية.
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وقالت الدكتورة سيمين جمالي مديرة قسم الطوارئ في مستشفى جناح في كراتشي لـ"رويترز" عبر الهاتف "استقبل المستشفى 11 قتيلا و40 مصابا".
وقالت صحيفة "دون" الناطقة بالإنجليزية ووسائل إعلام أخرى، إن حركة القطارات بين كراتشي وبقية أنحاء البلاد توقفت تماما، بعد الحادث الذي وقع قرب محطة لاندي للسكك الحديدية بالمدينة.