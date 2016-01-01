فيما يحتفل الجزائريون بعيد الثورة 50 عائلة ثورية تعيش في أكواخ منذ نصف قرن بالقبة

تناشد أزيد من 50 عائلة تقطن بمزرعة سانتيف قريدي ببلدية القبة، في العاصمة السلطات المحلية التدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناتها التي تعود إلى نصف قرن، في غياب أبسط ضروريات العيش الكريم.

وفي هذا الصدد، عبّرت عائلة خريبش، عن استيائها وتذمرها الشديدين من هذا المشكل الذي طال أمده، حيث إنها تعد من السكان الأوائل الذين أقاموا بالمزرعة بعد الاستقلال، وهي من عائلة ثورية تضم أبناء الشهداء ومجاهدين ضحوا من أجل هذا الوطن ليجدوا أنفسهم اليوم يعيشون في أكواخ لا تصلح للبشر ولا حتى للحيوانات، الأمر الذي جعلهم يتساءلون عن سبب تجاهل السلطات لهم وعدم تدخلها لانتشالهم من الحياة البدائية التي يعيشونها، وأضافت عائلة أخرى أنه بالرغم من النداءات والشكاوى التي تقدم بها هؤلاء إلى السلطات المعنية من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة، إلا أنها باءت بالفشل، ولم تجد وضعيتهم حلولا على أرض الواقع، مشيرة إلى أن مرارة الحياة تزداد يوما بعد يوم، خصوصا في فصل الشتاء، أين تتحول حياتهم إلى جحيم حقيقي، مؤكدة أنهم في كل مرة يلجؤون إلى مصالح البلدية لتسوية وضعيتهم العالقة ليتفاجؤوا أنهم غير معنيين بالترحيل رغم إيداعهم لملفات السكن لعدة مناسبات، في الوقت الذي تؤكد فيه العائلات أنه تم منحهم قرار الاستفادة السنة الماضية قبل شهر رمضان، مبرزين أنهم قاموا بجمع أمتعتهم وكانوا ينتظرون كل يوم وقت عملية الترحيل، إلا أن هذه الأخيرة لم تتحقق إلى يومنا هذا، وعند لجوئهم إلى مصالح البلدية وجدوا أنفسهم غير معنيين بالترحيل.

للإشارة فإن هذه المزرعة ضمت في بادئ الأمر 5 عائلات، لتستقطب بعد ذلك المئات من العائلات على مر السنين، وتتحول إلى حي فوضوي يفتقد للعديد من شروط الحياة كالغاز والطرقات.

وفي سياق ذي صلة، قال أحد المجاهدين في التسعينيات من عمره، بعدما أنهكه المرض والتعب والكبر: "نريد أن نعيش طعم الاستقلال في بيوت تحفظ كرامتنا قبل أن نغادر هذه الحياة"، مناشدا السلطات المحلية ضرورة التعجيل في ترحيلهم إلى سكنات لائقة.