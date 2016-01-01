ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، الأربعاء، أن لجنة مختصة بتنفيذ الأحكام القضائية نفذت حكماً بجلد أمير سعودي في سجن في مدينة جدة وذلك بعد أقل من شهر على تنفيذ حكم الإعدام في أمير آخر أدين بالقتل.
ولم يشر التقرير المقتضب الذي نشرته الصحيفة السعودية إلى الجريمة التي عوقب بسببها الأمير، لكنه قال إن المحكمة قضت أيضاً بسجنه.
ويعد نشر نبأ جلد أمير أمراً غير معتاد في المملكة. وتولى الجلد، يوم الاثنين، رجل أمن بعدما "خضع المحكوم عليه للكشف من طبيب أوصى بتنفيذ العقوبة لخلوه من أي أمراض".
وأشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية إلى أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الأمراء والمواطنين السعوديين. ورأى آخرون أن الأمر يأتي في إطار خطة لتهدئة قلق الناس بعد اتخاذ الحكومة إجراءات اقتصادية تقشفية.
ولم تذكر الصحيفة عدد الجلدات التي تعرض لها الأمير. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش نقلاً عن نشطاء سعوديين في مجال الحقوق، إن أحكام الجلد عادة ما تنفذ باستخدام عصا خشبية خفيفة على الظهر والساقين وتترك كدمات فحسب دون أن تجرح الجلد.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة العدل السعودية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن حكم الإعدام نفذ في أمير سعودي بالرياض في 18 أكتوبر، بعدما أدانته محكمة بقتل رجل سعودي بالرصاص. وقال سعوديون، إن هذا أول إعدام لأمير سعودي منذ السبعينيات.
وقالت وزارة الداخلية، إن الأمير تركي بن سعود الكبير اعترف بإطلاق النار على عادل المحيميد بعد مشاجرة. وقال مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، إن الإعدام النادر للأمير دليل على المساواة بين الناس في ظل الشريعة الإسلامية.
فيما علق أحد المستخدمين: "جلد أمير بسجن ذهبان ولا قصاص أمير لن يشبع بطون الشعب. الشعب بدأ يجوع".
وقال آخر، إنه لا أحد يعلو فوق الشريعة الإسلامية.
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بعد أقل من شهر على إعدام آخر
جلد وسجن أمير سعودي في جدة
رويترز - الشروق أونلاين
ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، الأربعاء، أن لجنة مختصة بتنفيذ الأحكام القضائية نفذت حكماً بجلد أمير سعودي في سجن في مدينة جدة وذلك بعد أقل من شهر على تنفيذ حكم الإعدام في أمير آخر أدين بالقتل.
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ولم يشر التقرير المقتضب الذي نشرته الصحيفة السعودية إلى الجريمة التي عوقب بسببها الأمير، لكنه قال إن المحكمة قضت أيضاً بسجنه.
ويعد نشر نبأ جلد أمير أمراً غير معتاد في المملكة. وتولى الجلد، يوم الاثنين، رجل أمن بعدما "خضع المحكوم عليه للكشف من طبيب أوصى بتنفيذ العقوبة لخلوه من أي أمراض".
وأشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية إلى أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الأمراء والمواطنين السعوديين. ورأى آخرون أن الأمر يأتي في إطار خطة لتهدئة قلق الناس بعد اتخاذ الحكومة إجراءات اقتصادية تقشفية.
ولم تذكر الصحيفة عدد الجلدات التي تعرض لها الأمير. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش نقلاً عن نشطاء سعوديين في مجال الحقوق، إن أحكام الجلد عادة ما تنفذ باستخدام عصا خشبية خفيفة على الظهر والساقين وتترك كدمات فحسب دون أن تجرح الجلد.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة العدل السعودية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن حكم الإعدام نفذ في أمير سعودي بالرياض في 18 أكتوبر، بعدما أدانته محكمة بقتل رجل سعودي بالرصاص. وقال سعوديون، إن هذا أول إعدام لأمير سعودي منذ السبعينيات.
وقالت وزارة الداخلية، إن الأمير تركي بن سعود الكبير اعترف بإطلاق النار على عادل المحيميد بعد مشاجرة. وقال مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، إن الإعدام النادر للأمير دليل على المساواة بين الناس في ظل الشريعة الإسلامية.
فيما علق أحد المستخدمين: "جلد أمير بسجن ذهبان ولا قصاص أمير لن يشبع بطون الشعب. الشعب بدأ يجوع".
وقال آخر، إنه لا أحد يعلو فوق الشريعة الإسلامية.