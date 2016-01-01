لقي شخصان حتفهم وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا ليلة الأربعاء إلى الخميس بولاية الجلفة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن هذين الحادثين وقعا بنفس الطريق بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الولائي رقم 166 الرابط بين بلديتي حد الصحاري والعش بالمنطقة المسماة "الشارب".
وتمثل الحادث الأول، حسب المصدر، في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، حيث خلف وفاة شابة عين المكان عمرها "21 سنة"، وكما أدّى إلى إصابة ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين "21 و 36 سنة" بجروح وإصابات مختلفة حولوا على إثرها إلى مستشفى حد الصحاري لتلقي العلاج وذلك بعد تلقيهم الإسعافات الأولية من طرف الأعوان.
ووقع الحادث الثاني بعد ساعات قليلة عن الحادث الأول، وتمثل في انحراف سيارة سياحية وخلف وفاة شاب عمره "20 سنة" لفظ أنفاسه الأخيرة على متن سيارة الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية وهي في طريقها إلى المستشفى وأصيب في هذا الحادث شخصان آخران بجروح مختلفة.
وقد فتحت مصالح الدّرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادثين.
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إصابة خمسة أشخاص بجروح
قتيلان في حادثي مرور بالجلفة
الشروق أون لاين
لقي شخصان حتفهم وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا ليلة الأربعاء إلى الخميس بولاية الجلفة.
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وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن هذين الحادثين وقعا بنفس الطريق بالجهة الشمالية للولاية على محور الطريق الولائي رقم 166 الرابط بين بلديتي حد الصحاري والعش بالمنطقة المسماة "الشارب".
وتمثل الحادث الأول، حسب المصدر، في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، حيث خلف وفاة شابة عين المكان عمرها "21 سنة"، وكما أدّى إلى إصابة ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين "21 و 36 سنة" بجروح وإصابات مختلفة حولوا على إثرها إلى مستشفى حد الصحاري لتلقي العلاج وذلك بعد تلقيهم الإسعافات الأولية من طرف الأعوان.
ووقع الحادث الثاني بعد ساعات قليلة عن الحادث الأول، وتمثل في انحراف سيارة سياحية وخلف وفاة شاب عمره "20 سنة" لفظ أنفاسه الأخيرة على متن سيارة الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية وهي في طريقها إلى المستشفى وأصيب في هذا الحادث شخصان آخران بجروح مختلفة.
وقد فتحت مصالح الدّرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادثين.