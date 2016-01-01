عبرت غالبية من المواطنين العرب شملها استطلاع للرأي ينشر، الخميس، عن رفضها التصويت لأي من المرشحين الأمريكيين إلى الانتخابات الرئاسية في حال أتيح لهم الاقتراع في الولايات المتحدة، ولو أن الديمقراطية هيلاري كلينتون حظيت بتأييد أكبر بكثير من الجمهوري دونالد ترامب.
ونفذت الاستطلاع صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنكليزية بالاشتراك مع شركة "يوغوف" الدولية للأبحاث التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 14 و21 أكتوبر.
وشمل الاستطلاع 3017 شخصاً في 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأفاد 47 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يختارون عدم التصويت لا لهيلاري كلينتون ولا لدونالد ترامب، لو كان في إمكانهم الاقتراع في الولايات المتحدة.
وقال 44 في المائة من الأشخاص الذين طرح عليهم السؤال، بحسب نتائج الاستطلاع، إنهم يصوتون لكلينتون، بينما اختار 9 في المائة فقط منهم ترامب.
ونفذ الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل عينة من المواطنين في السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين ومصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والأردن ولبنان والعراق واليمن وفلسطين.
وقال 89 في المائة من الذين شاركوا فيه أنه بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية، فإن نتيجة هذه الانتخابات سيكون لها تأثير مباشر على المنطقة، بينما قال 78 في المائة، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ستكون أفضل للعالم العربي من رجل الأعمال الثري.
وانقسم المستَطلَعون حول قضايا المنطقة مثل الحرب في سوريا والاتفاق النووي الإيراني، إذ رأى 46 في المائة منهم أن على الأمريكيين إرسال قوات على الأرض لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بينما رفض 54 في المائة مثل هذا الأمر.
كما اعتبر 44 في المائة أن على الرئيس الأمريكي المقبل أن يلغي الاتفاق النووي مع إيران، فيما رأى 56 في المائة وجوب الحفاظ على هذا الاتفاق، لكن مع إدخال عقوبات جديدة.
وقال رئيس تحرير "عرب نيوز" فيصل عباس في بيان صدر عن الصحيفة، إن "الاستطلاع يظهر حتماً أهمية هذه الانتخابات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الوقت نفسه يظهر أملاً قليلاً في أن يحل أي من المرشحين الاثنين قضاياها إذا تم انتخابهما".
وستنشر "عرب نيوز" تفاصيل الدراسة المشتركة في طبعتيها الورقية والإلكترونية، اليوم (الخميس).
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استطلاع:
لا حماسة في الشارع العربي لأي من المرشحين إلى الرئاسة الأمريكية
أ ف ب - الشروق أونلاين
عبرت غالبية من المواطنين العرب شملها استطلاع للرأي ينشر، الخميس، عن رفضها التصويت لأي من المرشحين الأمريكيين إلى الانتخابات الرئاسية في حال أتيح لهم الاقتراع في الولايات المتحدة، ولو أن الديمقراطية هيلاري كلينتون حظيت بتأييد أكبر بكثير من الجمهوري دونالد ترامب.
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ونفذت الاستطلاع صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنكليزية بالاشتراك مع شركة "يوغوف" الدولية للأبحاث التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 14 و21 أكتوبر.
وشمل الاستطلاع 3017 شخصاً في 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأفاد 47 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يختارون عدم التصويت لا لهيلاري كلينتون ولا لدونالد ترامب، لو كان في إمكانهم الاقتراع في الولايات المتحدة.
وقال 44 في المائة من الأشخاص الذين طرح عليهم السؤال، بحسب نتائج الاستطلاع، إنهم يصوتون لكلينتون، بينما اختار 9 في المائة فقط منهم ترامب.
ونفذ الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل عينة من المواطنين في السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين ومصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والأردن ولبنان والعراق واليمن وفلسطين.
وقال 89 في المائة من الذين شاركوا فيه أنه بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية، فإن نتيجة هذه الانتخابات سيكون لها تأثير مباشر على المنطقة، بينما قال 78 في المائة، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ستكون أفضل للعالم العربي من رجل الأعمال الثري.
وانقسم المستَطلَعون حول قضايا المنطقة مثل الحرب في سوريا والاتفاق النووي الإيراني، إذ رأى 46 في المائة منهم أن على الأمريكيين إرسال قوات على الأرض لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بينما رفض 54 في المائة مثل هذا الأمر.
كما اعتبر 44 في المائة أن على الرئيس الأمريكي المقبل أن يلغي الاتفاق النووي مع إيران، فيما رأى 56 في المائة وجوب الحفاظ على هذا الاتفاق، لكن مع إدخال عقوبات جديدة.
وقال رئيس تحرير "عرب نيوز" فيصل عباس في بيان صدر عن الصحيفة، إن "الاستطلاع يظهر حتماً أهمية هذه الانتخابات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الوقت نفسه يظهر أملاً قليلاً في أن يحل أي من المرشحين الاثنين قضاياها إذا تم انتخابهما".
وستنشر "عرب نيوز" تفاصيل الدراسة المشتركة في طبعتيها الورقية والإلكترونية، اليوم (الخميس).