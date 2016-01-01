متاحة حاليا باللغة الإنجليزية "فيسبوك" تطلق دورة تدريبية مجانية لفائدة الصحفيين

كشفت فايسبوك عن تنظيمها لدورة تدريبية إلكترونية مجانية لفائدة الصحفيين خاصة، تتاح على صفحة خاصة بالبرنامج التدريبي الدولي وتركز على ثلاثة محاور رئيسية من دورة الخبر الصحفي وهي اكتشاف المحتوى، كتابة الخبر، بناء قاعدة جماهيرية.

وحسب فايسبوك فإن الدورة ستعّرف على أفضل الممارسات والإرشادات التوجيهية في هذا المجال، وتعتمد على دراسات الحالة التي تتحدث عن مواضيع متنوعة لإيصال الفكرة.

وتتضمن الدورات موضوعات عن كيفية استخدام الصحفيين لفيسبوك لتحقيق أقصى استفادة مثل استخدام الصور والفيديوهات البانورامية والبث المباشر وانستغرام، كما تعرف الدورات على المقالات الفورية التي تتيح عرض مقالات المواقع مباشرة داخل التطبيق بسرعة كبيرة.

وستضيف فيسبوك لاحقا سلسلة ندوات وفيديوهات مصممة خصيصا للصحفيين المبتدئين في استخدام صفحات فيسبوك وكذلك المتقدمين في استخدامها في عملهم.

وقالت الشركة، أن الدورات حاليا متاحة باللغة الإنجليزية وعدة لغات دولية أخرى، وفي العام القادم ستوفرها باللغة العربية.