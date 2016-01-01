شملت 177 دائرة بوتفليقة يجري حركة في سلك رؤساء الدوائر

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر، شملت 177 رئيس دائرة مع ترقية 100 إطار على المستوى المحلي إلى منصب رئيس دائرة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الحركة شملت مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات.

وأوضح البيان أن هذه الحركة، التي تأتي وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، تضمنت تحويل الإطارات الذين يحوزون أكثر من خمس (5) سنوات أقدمية في نفس المنصب وترقية إطارات في المناصب الشاغرة.

وأشار البيان إلى أن الترقيات الواردة في هذه الحركة "تكرس مبدأ إشراك الإطارات الشابة وترقية المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية".

وبخصوص رؤساء الدوائر، فان الحركة شملت تحويل 177 رئيس دائرة و ترقية 100 إطار بصفة رئيس دائرة. وفيما يتعلق بمدراء التنظيم والشؤون العامة، تم تحويل 9 مدراء للتنظيم والشؤون العامة وترقية 8 إطارات بصفة مدير التنظيم والشؤون العامة.

وبشأن مدراء الإدارة المحلية، فقد تقرر تحويل 11 مديرا للإدارة المحلية وترقية 9 إطارات بصفة مدير الإدارة المحلية. وفيما يتعلق بالمفتشين العامين بالولايات، فقد تقرر تحويل 3 مفتشين عامين بالولايات وترقية 4 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية.

وخلص البيان إلى أن هذه الحركة تأتي "تكملة لتلك التي أجريت في سلك الأمناء العامين للولايات والتي خصت تحويل 6 أمناء عامين للولايات إلى جانب ترقية 7 إطارات بصفة أمين عام للولاية.