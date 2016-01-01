أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر، شملت 177 رئيس دائرة مع ترقية 100 إطار على المستوى المحلي إلى منصب رئيس دائرة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الحركة شملت مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات.
وأوضح البيان أن هذه الحركة، التي تأتي وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، تضمنت تحويل الإطارات الذين يحوزون أكثر من خمس (5) سنوات أقدمية في نفس المنصب وترقية إطارات في المناصب الشاغرة.
وأشار البيان إلى أن الترقيات الواردة في هذه الحركة "تكرس مبدأ إشراك الإطارات الشابة وترقية المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية".
وبخصوص رؤساء الدوائر، فان الحركة شملت تحويل 177 رئيس دائرة و ترقية 100 إطار بصفة رئيس دائرة. وفيما يتعلق بمدراء التنظيم والشؤون العامة، تم تحويل 9 مدراء للتنظيم والشؤون العامة وترقية 8 إطارات بصفة مدير التنظيم والشؤون العامة.
وبشأن مدراء الإدارة المحلية، فقد تقرر تحويل 11 مديرا للإدارة المحلية وترقية 9 إطارات بصفة مدير الإدارة المحلية. وفيما يتعلق بالمفتشين العامين بالولايات، فقد تقرر تحويل 3 مفتشين عامين بالولايات وترقية 4 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية.
وخلص البيان إلى أن هذه الحركة تأتي "تكملة لتلك التي أجريت في سلك الأمناء العامين للولايات والتي خصت تحويل 6 أمناء عامين للولايات إلى جانب ترقية 7 إطارات بصفة أمين عام للولاية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1أمطار غزيرة.. رياح قوية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة
2ولد عباس: أنا طبيب وأشهد أن بوتفليقة بخير وهذا هو الدليل
3شركة جديدة لاستقبال ملفات تأشيرة تركيا بالجزائر
4شهران تأخّر في دروس تلاميذ البكالوريا و"السانكيام" و"البيام"
5مقري يطلب "فتوى شعبية" حول المقاطعة
Français English
الرأي
عمار يزلي
ما تركه G1 لـG4
محمد سليم قلالة
هذا الجيل الذي عجزنا عن فهمه
جمال لعلامي
لصّ ونصّ !
رشيد ولد بوسيافة
انفلات في محاربة اللصوصية
حبيب راشدين
الملك والوطن و"القُمامة"
عثمان سعدي
الاستقلال والسيادة والتنمية بين الثورتين الجزائرية والفييتنامية
جمال لعلامي
الأحّ بدل الشحّ !
حسين لقرع
مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
سليم قلالة
إلا الشهداء...
جمال لعلامي
الثورة حية لا تموت!
الفيديو
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
شملت 177 دائرة
بوتفليقة يجري حركة في سلك رؤساء الدوائر
الشروق أون لاين
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر، شملت 177 رئيس دائرة مع ترقية 100 إطار على المستوى المحلي إلى منصب رئيس دائرة.
تغطيات ذات صلة
لوح يأمر بالتحقيق بشأن وضع 3 أعضاء من الفيس تحت الرقابة القضائية
بوتفليقة يجري حركة في سلك رؤساء الدوائر
نكاز “يجر” سعداني إلى المحكمة !
شهران تأخّر في دروس تلاميذ البكالوريا و"السانكيام" و"البيام"
ولد عباس: أنا طبيب وأشهد أن بوتفليقة بخير وهذا هو الدليل
وذكر بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الحركة شملت مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات.
وأوضح البيان أن هذه الحركة، التي تأتي وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، تضمنت تحويل الإطارات الذين يحوزون أكثر من خمس (5) سنوات أقدمية في نفس المنصب وترقية إطارات في المناصب الشاغرة.
وأشار البيان إلى أن الترقيات الواردة في هذه الحركة "تكرس مبدأ إشراك الإطارات الشابة وترقية المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية".
وبخصوص رؤساء الدوائر، فان الحركة شملت تحويل 177 رئيس دائرة و ترقية 100 إطار بصفة رئيس دائرة. وفيما يتعلق بمدراء التنظيم والشؤون العامة، تم تحويل 9 مدراء للتنظيم والشؤون العامة وترقية 8 إطارات بصفة مدير التنظيم والشؤون العامة.
وبشأن مدراء الإدارة المحلية، فقد تقرر تحويل 11 مديرا للإدارة المحلية وترقية 9 إطارات بصفة مدير الإدارة المحلية. وفيما يتعلق بالمفتشين العامين بالولايات، فقد تقرر تحويل 3 مفتشين عامين بالولايات وترقية 4 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية.
وخلص البيان إلى أن هذه الحركة تأتي "تكملة لتلك التي أجريت في سلك الأمناء العامين للولايات والتي خصت تحويل 6 أمناء عامين للولايات إلى جانب ترقية 7 إطارات بصفة أمين عام للولاية.