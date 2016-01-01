اعتقلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عائلة فلسطينية مكونة من ثمانية أفراد من مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب مسؤول محلي.
وقال طه البس رئيس لجنة خدمات مخيم الأمعري (تابعة لمنظمة التحرير)، إن "قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وحاصرت منزل عائلة زهدي ذيب، قبل أن تعتقله هو وسبعة من أبنائه وزوجته".
وأضاف البس، أن "القوات نقلت العائلة لجهة غير معلومة، ولم تُعرف بعد سبب الاعتقال".
وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان المخيم وجيش الاحتلال، رشق خلالها الشبان الحجارة والعبوات الفارغة، فيما رد الطرف الآخر بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الشبان بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانياً.
ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول عملية الاعتقال هذه.
غير أن جيش الاحتلال عادة ما ينفذ حملات اعتقال شبه ليلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بزعم وجود مطلوبين لأجهزته الأمنية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أكثر من ستة آلاف أسير في سجون الاحتلال.
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جيش الاحتلال يعتقل عائلة فلسطينية قرب رام الله
الأناضول - الشروق أونلاين
اعتقلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عائلة فلسطينية مكونة من ثمانية أفراد من مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب مسؤول محلي.
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وقال طه البس رئيس لجنة خدمات مخيم الأمعري (تابعة لمنظمة التحرير)، إن "قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وحاصرت منزل عائلة زهدي ذيب، قبل أن تعتقله هو وسبعة من أبنائه وزوجته".
وأضاف البس، أن "القوات نقلت العائلة لجهة غير معلومة، ولم تُعرف بعد سبب الاعتقال".
وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان المخيم وجيش الاحتلال، رشق خلالها الشبان الحجارة والعبوات الفارغة، فيما رد الطرف الآخر بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الشبان بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانياً.
ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول عملية الاعتقال هذه.
غير أن جيش الاحتلال عادة ما ينفذ حملات اعتقال شبه ليلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بزعم وجود مطلوبين لأجهزته الأمنية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أكثر من ستة آلاف أسير في سجون الاحتلال.