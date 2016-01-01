الرئيس اللبناني يكلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، الخميس، أن الرئيس ميشال عون كلف الزعيم السُّني سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن حصل على دعم أغلبية النواب.

وكان من المتوقع تكليف الحريري بعد الكشف عن اسمه في إطار صفقة سياسية أدت إلى انتخاب عون رئيساً للدولة من قبل البرلمان، يوم الاثنين. وكان الحريري رئيساً للوزراء في الفترة ما بين 2009 و2011.

وقال الحريري، إنه سيعمل سريعاً على تشكيل "حكومة وفاق وطني" تتخطى الانقسامات التي شلت البلاد على مدى سنوات.

وقال الحريري عقب لقائه الرئيس ميشال عون الذي كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة: "إنني أتطلع الآن للشروع في الاستشارات لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام السياسي مستندة إلى إجماع كل القوى السياسية حول خطاب القسم بكل مدرجاته".

وأضاف: "إنه عهد جديد. وأملي كبير في هذه اللحظة الإيجابية التي تضع حداً لمعاناة الوطن والمواطنين طوال عامين ونصف من الشغور والشلل والجمود في تشكيل الحكومة سريعاً لتعمل على إنجاز قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل وتشرف على إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها".

من جهته، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، عن استعداده للتعاون في الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبري هو رئيس حركة أمل الشيعية وواحد من أكثر الشخصيات نفوذاً على الساحة اللبنانية وعبر في السابق عن معارضته لصفقة نسجها الحريري مع عون وقادت الأخير إلى منصب رئاسة الجمهورية هذا الأسبوع.

وقال بري بعد لقائه عون في القصر الرئاسي: "اليوم وبعد أن اجتمعت بكتلة التنمية والتحرير مع قيادة الحركة التي انتمي إليها قررت أن أقدم طلب وتمني باسمنا جميعاً بتسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة".

ورداً على سؤال حول مشاركته في الحكومة الجديدة قال بري للصحفيين: "هذا القرار الذي أخذته كتلة التنمية والتحرير وحركة أمل بالتسمية لو كان ما في نية للتعاون ما كنا سميناه".