مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن مقتل جنديين أمريكيين وجرح اثنين آخرين، الخميس، خلال عملية في قندوز في شمال أفغانستان، حيث تدور باستمرار معارك بين القوات الأفغانية وحركة طالبان.

وجاء في بيان لعملية "الدعم الحازم" التي يقوم بها الحلف في أفغانستان، إن "العسكريين تعرضوا لإطلاق نار خلال مهمة.. مع شركائنا الأفغان لتحرير موقع من طالبان في إقليم قندوز".

ولم تتبن أي مجموعة العملية التي تؤشر إلى تزايد انعدام الأمن بعدما حاولت حركة طالبان الشهر الماضي دخول منطقة قندوز للمرة الثانية خلال عام.

وقال قائد عملية حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال الأمريكي جون نيكولسون: "هذه الخسارة تحطم قلوبنا"، متوجهاً بالتعازي إلى عائلتي وأصدقاء الجنديين.

وأضاف "رغم الأحداث المأساوية اليوم، نبقى ثابتين في التزامنا بمساعدة شركائنا الأفغان في الدفاع عن أمتهم".

ويأتي ذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسيكون على هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب التعامل مع أطول نزاع تخوضه الولايات المتحدة ولا يزال من دون حل، وهي مسألة يتم التطرق إليها باستمرار في الحملة الانتخابية.

ومنذ انسحاب غالبية القوات الغربية في نهاية 2014 من أفغانستان، أصبحت عملية "الدعم الحازم" تعد 12 ألف رجل بينهم حوالي عشرة آلاف أمريكي مهمتهم تدريب ومساعدة القوات الأفغانية ودعمها في محاربة حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتواجد خصوصاً في شرق البلاد.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جوان تمديد مهمة القوات الأمريكية في أفغانستان، تشن القوات الأمريكية ضربات جوية لحماية حلفائها الأفغان أو منع تقدم المتمردين الإسلاميين.