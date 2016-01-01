هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب المدية

date 2016/11/03 views 1 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية، الخميس، في حدود الساعة 12:01، بقوة 3 درجات على مقياس ريشتر بولاية المدية، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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وأوضح المصدر، أن موقع الهزة قد حدد على بعد 3 كلم جنوب غرب ميهوب بولاية المدية.

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