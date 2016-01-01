أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، أن مصالحه "لم تبلغ بأي شكوى" بخصوص وضع أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة، تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة.
وقال لوح في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي، بخصوص "وضع ثلاثة أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة (أحمد بن محمد، كمال قمازي، عبد القادر بوخمخم) تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة"، أنه "لم يبلغ بأي شكوى بخصوص هؤلاء الأشخاص"، مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا بهذا الخصوص.
وأكد في ذات السياق أنه "إذا تبين أن الإجراء لم يكن قانونيا، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة".
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بقضايا نهب العقار الفلاحي، أوضح وزير العدل أن القضاء "يقوم بدوره كاملا" و"سيفصل في مثل هذه القضايا وفق القانون"، مضيفا أنه "مهما كان المدعى عليه، فإن العدالة ستقوم بواجبها فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة الإجرام".
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الشروق أون لاين
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، أن مصالحه "لم تبلغ بأي شكوى" بخصوص وضع أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة، تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة.
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وقال لوح في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي، بخصوص "وضع ثلاثة أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة (أحمد بن محمد، كمال قمازي، عبد القادر بوخمخم) تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة"، أنه "لم يبلغ بأي شكوى بخصوص هؤلاء الأشخاص"، مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا بهذا الخصوص.
وأكد في ذات السياق أنه "إذا تبين أن الإجراء لم يكن قانونيا، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة".
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بقضايا نهب العقار الفلاحي، أوضح وزير العدل أن القضاء "يقوم بدوره كاملا" و"سيفصل في مثل هذه القضايا وفق القانون"، مضيفا أنه "مهما كان المدعى عليه، فإن العدالة ستقوم بواجبها فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة الإجرام".