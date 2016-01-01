إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 27 شخصا بوهران ومستغانم ضبط أكثر من 6 قناطير من الكيف في تلمسان

ضبط حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني، الأربعاء، كمية كبيرة من الكيف المعالج بولاية تلمسان، تقدر بستة قناطير و44 كيلوغرام.

وأفاد بيان من وزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، تمكنت من توقيف بكل من برج باجي مختار وعين قزام أربعة مهربين و8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما ضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومسدسا آليا وكمية من الذخيرة و9 مركبات رباعية الدفع وشاحنة محملة بـ 35.9 طنا من مواد التنظيف و6 أجهزة لكشف المعادن.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من وهران ومستغانم، محاولات هجرة غير شرعية لـ 27 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.