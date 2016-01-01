كرّم رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، الخميس، الفنان المصري عادل إمام بقصر قرطاج، عرفانا بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية.
ومنح رئيس الدّولة بالمناسبة الصّنف الأوّل من الوسام الوطني للإستحقاق في قطاع الثقافة إلى الفنان عادل إمام، اعترافا بمنزلته الفريدة على السّاحة الثقافية والفنيّة العربية وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع.
ويشارك عادل إمام كضيف شرف في أيّام صفاقس السينمائية في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية فيديو التوشيح، وقال السبسي بالمناسبة: "إن عادل إمام يملك ملكة الإقناع"، وإن هناك مثلًا فرنسي يقول: "الثقافة هي ما يبقى لنا عندما ننسى كل شيء"، فرد عليه عادل إمام مازحًا: "في بيتنا الجميع يتحدثون بالفرنسية، وأعلم أنهم يشتمونني على الدوام".
ومن المقرر أن يحضر عادل إمام افتتاح أيام الدورة السينمائية، الجمعة، بعرض فيلم "أغسطينوس ابن دموعها" للمخرج سمير سيف وهو من إنتاج مشترك بين تونس والجزائر.
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يحضر كضيف شرف في أيّام صفاقس السينمائية
السبسي يوشح عادل إمام بالوسام الوطني للاستحقاق
الشروق أون لاين
كرّم رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، الخميس، الفنان المصري عادل إمام بقصر قرطاج، عرفانا بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية.
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ومنح رئيس الدّولة بالمناسبة الصّنف الأوّل من الوسام الوطني للإستحقاق في قطاع الثقافة إلى الفنان عادل إمام، اعترافا بمنزلته الفريدة على السّاحة الثقافية والفنيّة العربية وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع.
ويشارك عادل إمام كضيف شرف في أيّام صفاقس السينمائية في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية فيديو التوشيح، وقال السبسي بالمناسبة: "إن عادل إمام يملك ملكة الإقناع"، وإن هناك مثلًا فرنسي يقول: "الثقافة هي ما يبقى لنا عندما ننسى كل شيء"، فرد عليه عادل إمام مازحًا: "في بيتنا الجميع يتحدثون بالفرنسية، وأعلم أنهم يشتمونني على الدوام".
ومن المقرر أن يحضر عادل إمام افتتاح أيام الدورة السينمائية، الجمعة، بعرض فيلم "أغسطينوس ابن دموعها" للمخرج سمير سيف وهو من إنتاج مشترك بين تونس والجزائر.