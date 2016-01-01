أردوغان: ألمانيا أصبحت "ملاذاً للإرهابيين"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن ألمانيا أصبحت ملاذاً للإرهابيين وسيحاكمها التاريخ واتهمها بعدم تسليم أنصار لرجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في جويلية.

وقال إن ألمانيا تؤوي منذ فترة طويلة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً منذ ثلاثة عقود مطالباً بحكم ذاتي للأكراد، كما تؤوي يساريين من جبهة حزب التحرير الشعبي الثورية اليسارية التي نفذت هجمات مسلحة في تركيا.

وقال أردوغان في احتفال في القصر الرئاسي في أنقرة: "ليس لدينا أي توقعات من ألمانيا لكن التاريخ سيحاكمها على التحريض على الإرهاب.. ألمانيا أصبحت ملاذاً آمناً مهماً للإرهابيين".

وأضاف "نحن قلقون من أن تكون ألمانيا التي حمت حزب العمال الكردستاني وجبهة حزب التحرير الشعبي الثورية على مدى سنوات الساحة الخلفية لمنظمة غولن الإرهابية".