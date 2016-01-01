شهدت متوسطة حي المجاهدين في بريكة بولاية باتنة، الأربعاء، موجة من الاحتجاج والغضب، حيث منع الأولياء التلاميذ من الدراسة وتجمهروا أمام مدخل المتوسطة للمطالبة بانتشال أبنائهم، من الصعوبات والمخاطر التي يواجهونها في دراستهم نتيجة النقص الفادح في التأطير وانعدام الأمن في محيط هذه المؤسسة التربوية.
وحسب من تحدثوا إلينا من الغاضبين فإن المتوسطة لا تتوفر على العدد الكافي من المؤطرين، ولا مستشار تربوي كذلك، حيث تستقبل التلاميذ أمام مدخلها عاملة واحدة، وهو ما لا يتقبله العقل ـ حسبهم ـ ، حيث وجد التلاميذ صعوبة في التواصل مع الادارة وتنظيمهم وتلبية احتياجاتهم ومتابعة سيرورة تمدرسهم. كما طرح الأولياء مشكل غياب الأمن داخل المؤسسة، وفي محيطها، نتيجة ارتيادها من طرف المنحرفين، فغالبا ما يتناولون بقربها الخمور والمخدرات ثم يتسببون في اعتداءات على التلاميذ، وقد وصل بهم الحد إلى رشق المتوسطة بالحجارة وزجاجات الخمر، مما تسبب في هلع التلاميذ، فضلا عن تحطيم النوافذ، وتم في هذا الصدد تحطيم ما لا يقل عن 17 نافذة، وقد تم تصليحها لكن يبقى التخوف من المنحرفين مستمرا مادام خطرهم لا يزال قائما، ولم تجد مشاكل المتوسطة طريقها إلى الحل.
كما شهدت المتوسطة الكائنة بالوحدة الجوارية، رقم 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، الأربعاء، توقفا عن الدراسة، عندما قرر الأساتذة الامتناع عن الدخول إلى الحجرات بحجة تعرضهم للمخاطر على خلفية ما حدث يوم الخميس الماضي، عندما تعرضت المتوسطة لهجوم من بعض المنحرفين وهم يحملون قرارات الخمور، كما تسبب الاعتداء في إصابة تلميذتين بجروح، حسب الأساتذة الذين أصروا على تفعيل التواجد الأمني بكثافة بعد تدخل مديرية التربية وإحدى النقابات، يذكر بأن هذا الحي هو الذي يتمدرس فيه ويسكن أيضا الطفل النابغة محمد عبد اللة فرح جلود.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1ظهور الدواء تأخر إلى غاية 15 نوفمبر بسبب "التعليب"
2مناصرون يفجّرون فوضى بالبليدة ويرشقون الشرطة بالحجارة
3شاب يطعن والده حتى الموت بمساعدة خاله في باب الوادي!
4حارس ثانوية يذبح مقاولا انتقاما لوضعه مادة كميائية في قهوته
5"مير" يزوّر شهادة عمل لتمكين ابنة رئيس دائرة من سكن بمستغانم
Français English
الرأي
عمار يزلي
ما تركه G1 لـG4
محمد سليم قلالة
هذا الجيل الذي عجزنا عن فهمه
جمال لعلامي
لصّ ونصّ !
رشيد ولد بوسيافة
انفلات في محاربة اللصوصية
حبيب راشدين
الملك والوطن و"القُمامة"
عثمان سعدي
الاستقلال والسيادة والتنمية بين الثورتين الجزائرية والفييتنامية
جمال لعلامي
الأحّ بدل الشحّ !
حسين لقرع
مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
سليم قلالة
إلا الشهداء...
جمال لعلامي
الثورة حية لا تموت!
الفيديو
الشيخ عطا الله.. رحل الشيخ وبقيت خيمته دون عمود
اتهام الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في معاملة المهاجرين
الفنان والمطرب القبائلي خلوي الوناس في ذمة الله
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
جرح تلميذتين وتهشيم 17 نافذة
مخمورون يرعبون تلاميذ متوسطتين بباتنة وقسنطينة والأولياء يحتجون
ميساوي / عصام. ب
شهدت متوسطة حي المجاهدين في بريكة بولاية باتنة، الأربعاء، موجة من الاحتجاج والغضب، حيث منع الأولياء التلاميذ من الدراسة وتجمهروا أمام مدخل المتوسطة للمطالبة بانتشال أبنائهم، من الصعوبات والمخاطر التي يواجهونها في دراستهم نتيجة النقص الفادح في التأطير وانعدام الأمن في محيط هذه المؤسسة التربوية.
تغطيات ذات صلة
مخمورون يرعبون تلاميذ متوسطتين بباتنة وقسنطينة والأولياء يحتجون
"ملف العقار لا يعالج إلا بجر المتلاعبين به إلى العدالة"
مرضى تائهون في الحصول على التحاليل الطبية بوهران
هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب المدية
هكذا يتعذب سكان تبسبست بتقرت للحصول على قطرة ماء
وحسب من تحدثوا إلينا من الغاضبين فإن المتوسطة لا تتوفر على العدد الكافي من المؤطرين، ولا مستشار تربوي كذلك، حيث تستقبل التلاميذ أمام مدخلها عاملة واحدة، وهو ما لا يتقبله العقل ـ حسبهم ـ ، حيث وجد التلاميذ صعوبة في التواصل مع الادارة وتنظيمهم وتلبية احتياجاتهم ومتابعة سيرورة تمدرسهم. كما طرح الأولياء مشكل غياب الأمن داخل المؤسسة، وفي محيطها، نتيجة ارتيادها من طرف المنحرفين، فغالبا ما يتناولون بقربها الخمور والمخدرات ثم يتسببون في اعتداءات على التلاميذ، وقد وصل بهم الحد إلى رشق المتوسطة بالحجارة وزجاجات الخمر، مما تسبب في هلع التلاميذ، فضلا عن تحطيم النوافذ، وتم في هذا الصدد تحطيم ما لا يقل عن 17 نافذة، وقد تم تصليحها لكن يبقى التخوف من المنحرفين مستمرا مادام خطرهم لا يزال قائما، ولم تجد مشاكل المتوسطة طريقها إلى الحل.
كما شهدت المتوسطة الكائنة بالوحدة الجوارية، رقم 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، الأربعاء، توقفا عن الدراسة، عندما قرر الأساتذة الامتناع عن الدخول إلى الحجرات بحجة تعرضهم للمخاطر على خلفية ما حدث يوم الخميس الماضي، عندما تعرضت المتوسطة لهجوم من بعض المنحرفين وهم يحملون قرارات الخمور، كما تسبب الاعتداء في إصابة تلميذتين بجروح، حسب الأساتذة الذين أصروا على تفعيل التواجد الأمني بكثافة بعد تدخل مديرية التربية وإحدى النقابات، يذكر بأن هذا الحي هو الذي يتمدرس فيه ويسكن أيضا الطفل النابغة محمد عبد اللة فرح جلود.