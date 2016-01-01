قال المنسق العام للحركة التقويمية في الأفلان، عبد الكريم عبادة، في تصريح لـ"الشروق"، إن اللقاء الفعلي مع الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، لوضع النقاط على الحروف وإنهاء الخلافات لم يعقد بعد، وكل الاتصالات التي تمت كانت شكلية.
وأضاف عبادة أن الشيء الذي يرجى من الأمين العام الجديد في الوقت الراهن، هو إنهاء الخلافات والقضاء على الرداءة والولاءات التي فككت الحزب، قائلا: "كان لنا موقف من بلخادم وسعداني ونريد من ولد عباس أن يفتح باب الحوار ويطهر الأفلان من الرداءة والسلوكات الانحرافية التي دفعتنا إلى الانشقاق".
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عبد الكريم عبادة لـ"الشروق":
مشكلتنا ليست مع ولد عباس بل مع الرداءة !
أسماء. ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
قال المنسق العام للحركة التقويمية في الأفلان، عبد الكريم عبادة، في تصريح لـ"الشروق"، إن اللقاء الفعلي مع الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، لوضع النقاط على الحروف وإنهاء الخلافات لم يعقد بعد، وكل الاتصالات التي تمت كانت شكلية.
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وأضاف عبادة أن الشيء الذي يرجى من الأمين العام الجديد في الوقت الراهن، هو إنهاء الخلافات والقضاء على الرداءة والولاءات التي فككت الحزب، قائلا: "كان لنا موقف من بلخادم وسعداني ونريد من ولد عباس أن يفتح باب الحوار ويطهر الأفلان من الرداءة والسلوكات الانحرافية التي دفعتنا إلى الانشقاق".