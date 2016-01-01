بعد الرواج الذي حققه كتابه "رسالة 1 نوفمبر.. أفـكار لـن تموت"، حـرص فـنان الراب كـريـم الغانغ على إطلاق نسخة من كتابه الجديد-القديم باللغة الأمازيغية، معتبرا ترجمته "لغة أصلي قبل أي لغة أخرى، كيف لا أعتز ببربرية نوميديا وتاريخها؟.. كيف لا أعتز بتاريخ الرجال الأحرار من منطقة
الشاوية إلى منطقة القبائل، من بني ميزاب إلى الطوارق والشناوية والشلحية؟".
ولم يجد "الغانغ" كما قال، أفضل توقيت من طرح النسخة الأمازيغية لكتابه من مناسبة الفاتح نوفمبر التي تزامنت وفعاليات الصالون الدولي للكتاب، أين سيتواجد "الغانغ" بكتابه في رواق منشورات "دار بغدادي".. الجناح المركزيA1. مخاطبا (الغانغ) في "فيديو" من 4 دقائق و55 ثانية جمهوره بالقول: "اخترت الفاتح نوفمبر لأقدم كتابي "رسالة نوفمبر.. أفكار لن تموت" باللغة الأمازيغية، لأن الأمازيغية هي لغة أجدادنا وأصلنا، قبل لغة الاستعمار، وقبل اللغة الإنجليزية التي هي لغة التطوروالتكنولوجيا".
وأردف "الغانغ" في ذات الفيديو"الكتاب مبسّط وبه قاموس بطريقة جديدة لترجمة بعض الكلمات إلى الفرنسية والعربية.. سأكون يوم الخميس 3 نوفمبر لتوقيع الكتاب، ويوم الاختتام أيضا.. فكونوا جميعا على مبادئ نوفمبر".
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كريم الغانغ يفرج عن "أفكار لن تموت" باللغة الأمازيغية
رابح.ع
بعد الرواج الذي حققه كتابه "رسالة 1 نوفمبر.. أفـكار لـن تموت"، حـرص فـنان الراب كـريـم الغانغ على إطلاق نسخة من كتابه الجديد-القديم باللغة الأمازيغية، معتبرا ترجمته "لغة أصلي قبل أي لغة أخرى، كيف لا أعتز ببربرية نوميديا وتاريخها؟.. كيف لا أعتز بتاريخ الرجال الأحرار من منطقة
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ولم يجد "الغانغ" كما قال، أفضل توقيت من طرح النسخة الأمازيغية لكتابه من مناسبة الفاتح نوفمبر التي تزامنت وفعاليات الصالون الدولي للكتاب، أين سيتواجد "الغانغ" بكتابه في رواق منشورات "دار بغدادي".. الجناح المركزيA1. مخاطبا (الغانغ) في "فيديو" من 4 دقائق و55 ثانية جمهوره بالقول: "اخترت الفاتح نوفمبر لأقدم كتابي "رسالة نوفمبر.. أفكار لن تموت" باللغة الأمازيغية، لأن الأمازيغية هي لغة أجدادنا وأصلنا، قبل لغة الاستعمار، وقبل اللغة الإنجليزية التي هي لغة التطوروالتكنولوجيا".
وأردف "الغانغ" في ذات الفيديو"الكتاب مبسّط وبه قاموس بطريقة جديدة لترجمة بعض الكلمات إلى الفرنسية والعربية.. سأكون يوم الخميس 3 نوفمبر لتوقيع الكتاب، ويوم الاختتام أيضا.. فكونوا جميعا على مبادئ نوفمبر".