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دانت استهداف المقدسات قبل 6 أيام
الجزائر: "صاروخ مكة استفزاز للمسلمين"
دانت الجزائر، الخميس، بشدة استهداف الأراضي المقدسة بمكة المكرمة قبل ستة أيام، بقصف صاروخي، واعتبرت الهجوم بمثابة "استفزاز للمسلمين".
في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية على لسان "عبد العزيز بن علي الشريف" الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، شدّدت الأخيرة على الاستنكار بشدة لأي مساس بمعالم الدين الحنيف ومقدسات الأمة الإسلامية"، ودون أن تسمي "جماعة الحوثيين" اليمنية، ركّزت مصالح "رمطان لعمامرة" على رفض "اللجوء إلى العنف الذي يستفز مشاعر المسلمين كافة، ويتنافى مع التعاليم الإسلامية السمحة".
وتابع "بن علي الشريف": "تابعنا بقلق شديد الأخبار التي مفادها محاولة قصف استهدفت قبلة المسلمين مكة المكرمة"، كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على حرمة وقدسية البقاع المقدسة وصون قيم الحضارة الإسلامية".
وجدّد المتحدث باسم الخارجية موقف الجزائر إزاء آفة الإرهاب و"ضرورة اجتثاثه ومحاربته في شتى أشكاله ونعرب عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا".
وأعلنت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الجمعة الماضية، عن اعتراض وإسقاط صاروخ بالستي من الأراضي اليمنية على بعد 65 كلم من منطقة مكة، واتهمت السعودية الحوثيين بإطلاق الصاروخ إلى منطقة مكة المكرمة، بينما نفى قادة الحوثيين ذلك وقالوا أنهم أطلقوه نحو مطار جدة، وقالوا بأن المملكة تهدف من خلال تلك الادعاءات إلى “استمالة تعاطف البسطاء من المسلمين، والمجتمع الدولي، وذلك على خلفية الحرب بين الطرفين في اليمن.
زاوي 2016/11/03 على 20:181
نكتة السعودين (صاااااااااااااااااااااااااااااااروخ مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككة)
SoloDZ2016/11/03 على 20:252
مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف نفديهم بأموالنا وبأنفسنا في سبيل الله ولن نقبل المساس بهم خاصة مكة المكرمة من طرف اي كان ايران او الحوثيين او حتى اذا كان عبثا سعوديا موجها لسياسة معينة على الجميع ابعاد هذه الاماكن المقدسة عن الصراع الجيواستراتيجي القائم في الخليج حتى وان كان اغلبه صراع مذهبي بين بلدين مسلمين شقيقين لكن الاماكن المقدسة خط احمر وارواح الابرياء كذلك وزج المسلمين في فتنة شاملة ايضا والبقية كل طرف يفعل ما يراه مناسبا له دون ان يتعدى حدود ما ذكر ويبقى الحل الامثل هو الحوار
شعبي - الجزائر2016/11/03 على 20:263
احفاد ابرهة الحبشي
انتظروا طيرا ابابيل
عصام - الجزائر العاصمة2016/11/03 على 20:314
"مطار جدة" المطار هدف مدني يستقبل المعتمرين باستمرار الحمد لله الذي سلم.
2016/11/03 على 20:365
هل تصدقون ان هناك يمني واحد يمكن ان يصيب مكة بسوء .. اليمنيون اطيب الناس ...كلنا ندين اي استهداف للمقدسات الاسلامية و فدانا ارض رسول الله... لكن أليس حريا بالسعودية التي تحتضن الاراضي المقدسة ان تمتنع عن ضرب الناس بالحجارة جتى لا يضربها الناس بالحجارة و يصيبون مقدساتنا . أليس ذلك استيلاء على الملكية المشتركة للمقدسات الاسلامية من اجل تحقيق مارب سعودية بحتة ....
benchikh - Algérie2016/11/03 على 20:396
فالتدهب ايران والسعودية الى الربع الخالي ويتقاتلوا بعيد من مكة الحبيبة.
الجزائري - الجزائر هبة من الله 2016/11/03 على 20:427
الادانة جاءت متاخرة لان الصاروخ كذب لم يطلق على مكة بل في مدينة جنوب جنوب مكة المكرمة و ايضا حتى ارسل ال-سلول رسالة تهنئة فهذا هو الرد
jughurtha - الجزائر2016/11/03 على 20:438
من قال انهم استهدفوا مكة المكرمة و ما هو موقف الجزائر من استهداف السعودية مجلس العزاء في صنعاء و قتل 80 يمنيا أم هو مسموح لأل سعود ارتكاب جرائم في حق الشعب اليمني أم هو انبطاح للهيمنة السعودية؟
أحمد الحر - الجزائر2016/11/03 على 20:489
الحوثيون يطبقون اوامر اسيادده الإيرانيون المنافقين الذي يفعلو كل استطاعو لتشتيت
الأمة فهم سبب ظهور الطائفية و يستغلون المساكين العرب الشيعة لأهدافهم الخاصة فيجب على الدول العربية ولإسلامية التعامل بحزم معهم لكي لا ينفثو سمومهم
مبط - سني مالكي2016/11/03 على 20:5510
أكذوبة من افتراء آل سعود !
الصاروخ كان موجها إلى جدة وبركاونا من إشعال النعرات الدينية لغرض في نفس آل سعود
الأمور واضحة:
كل هذه الحروب بين العرب والتي بدأت منذ الحرب العراقية الإيرانية مرورا باحتلال الكويت إلى الفتن الحالية هي من فبركة الغرب وبالتواطئ مع آل سعود كممونيها !
نحن في بداية معالم مرحلة جد طويلة ستنتهي بسايسبيكو 2 ! (تجزئة المجزأ)
إذن احذروا إن كانت لكم عقول تفقهون بها !
آل سعود منذ انتصار الثورة الإيرانية وهم يخشون تصدير الثورة وسقوط الملكية ! لذا أولويتهم شيطنة الشيعة !
جزايري - جزاير2016/11/03 على 20:5711
فعلتها ايران يا من لا تجرموها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2016/11/03 على 21:1212
يظهرلي صح الحوتيين ضربوا السعودية بصاروخ ؛ في الأول كنت أضن أنها فقط حرب دعائية لكن تبين أنهم فعلاً ضربوا مكة ؛ السعودية ستدمر بلدهم وكل مؤسساته الحيوية قبل أن تصل الصواريخ لمكة أو أي مدينة سعودية ؛عليهم كلهم أن يوقفوا هذه الحرب التي لا طائل من وراءها
alik2016/11/03 على 21:1213
لا يوجد لا صرو و لا هم يحزنون. هذا صروخ امريكي خرج من افواه حكام السعودية .
c'est un missile américains envoyé par les autorités Saoudiennes;