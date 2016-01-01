عن عمر يناهز 66 سنة وفاة الفنان القدير خلوي لوناس بتيزي وزو

انطفأت، صباح الخميس، على الساعة الخامسة صباحا شمعة من شموع الأغنية القبائلية والفن الجزائري عامة، بعد وفاة المطرب والفنان الكبير خولي لوناس، عن عمر يناهز 66 سنة، وهذا بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو.

ويعد الفنان خلوي لوناس والذي ولد سنة 1950 بقرية ثدارث اوفلا باحسناوي ولاية تيزي وزو، إثر مرض عضال ادخله هذا المستشفى منذ أسابيع، يعد من أكبر عمالقة الفن القبائلي، والذي له صيت كبير في الأغنية الشعبية.

بدأ الفنان مشواره الفني سنوات السبعينات، وفي أول تصريح أكد الفنان القدير آكلي يحياتن في اتصال مع الشروق اليومي، بأن وفاة خلوي لوناس تعد خسارة كبيرة للفن عامة، وللأغنية الجزائرية والشعبية.

وأكد بأن الراحل أحد أعمدة الأغنية الشعبية القبائلية، والذي أعطى الكثير للفن، وبرحيل دا لوناس أو شيخ خلوي كما يحلو للكثير تسميته، تكون الأغنية القبائلية قد فقت في الآونة الأخيرة الكثير من أعمدتها، على غرار شريفة والفنان الكبير طالب رابح، والذي لم يمض عن رحيله عام .