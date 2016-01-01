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شبح الجفاف يلوح والموالون المتضرر الأكبر
الدعوة إلى أكبر مشاركة في صلاة الإستسقاء هذا الجمعة ببسكرة
دعا مواطنون وموالون إلى حشد أكبر عدد ممكن من المصلين للمشاركة في صلاة الاستسقاء، التي تقرر تنظيمها هذا الجمعة على مستوى مساجد الولاية بسكرة، طلبا للغيث النافع، وذلك لإنقاذ الموسم الفلاحي والرعوي بهذه الولاية، في ظل شح الامطار وضعف الكميات المتساقطة منذ حلول فصل الخريف، وفي حال استمر الحال لأسابيع إضافية، كما يقول العارفون بخبايا الفلاحة والرعي، فإن الضرر سيطال بشكل خاص الموالين بصحراء الجهة الغربية من الولاية، إضافة إلى تضرر الأراضي الفلاحية المخصصة للحرث في الأراضي غير المسقية.
وبحسب بعض الموالين وكذا المواطنين، فإن الجميع مطالب هذه الجمعة لتصفية القلوب وتطهيرها، والاستعداد للمشاركة في صلاة الاستسقاء عبر المساجد، تضرعا لله عز وجل، حتى ينعم علينا بمطر الخير ليحيي به الأرض ويسقي البهائم في ولاية تضررت كثيرا من الجفاف، وتراجع نسب التساقط منذ عدة سنوات، والجميع بات يخشى فعلا أن تتكرر نفس الظروف المناخية المسجلة في السنة الماضية وما قبلها، أين دفع الموالون والفلاحون الثمن باهظا، من خلال ارتفاع تكاليف الإنفاق الخاصة بتربية الماشية، في ظل غلاء الأعلاف وتراجع الكلأ على مستوى صحراء المنطقة.
مع الإشارة إلى أن أئمة المساجد ببسكرة قد تلقوا التعليمات لإقامة صلاة الاستسقاء تأسيا بالنبي الأكرم.
2016/11/03 على 22:261
لماذ هذه الصلاة و الارصاد الجوى يتوقع ذالك ابتداء من يوم السبت هذا نفاق و شعوذة
ابو : شيليا2016/11/03 على 22:312
ستتساقط الأمطار يوم الإثنين لاداعي لصلاة الإستسقاء
جرجرة النضال 2016/11/03 على 22:523
وبعد أن وصلتكم أخبار مفادها سقوط الأمطار ابتداءا من يوم الاحد تحاولون جمع أكبر عدد ممكن من المصلين من أجل صلاة الإستسقاء يوم الجمعة... آه لا داعي للتلاعب بمشاعر المغفلين ولا داعي لتخدير شعب مسكين مخدر أصلا ولا داعي للأساطير فالأمطار قادمة إنطلاقا من بداية الأسبوع القادم اي السبت او الأحد وهي تنبآت دقيقة بفضل من يقدس العلم والمعرفة ولا تغيرها أساطيركم وخرافاتكم ونحن نعلم علم اليقين أنه إن لم تتوفر الظروف المواتية لسقوط الأمطار فهي لن تسقط ولو صليتم عام دون توقف سئمنا من النفاق والخرافات