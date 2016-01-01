شبح الجفاف يلوح والموالون المتضرر الأكبر الدعوة إلى أكبر مشاركة في صلاة الإستسقاء هذا الجمعة ببسكرة

دعا مواطنون وموالون إلى حشد أكبر عدد ممكن من المصلين للمشاركة في صلاة الاستسقاء، التي تقرر تنظيمها هذا الجمعة على مستوى مساجد الولاية بسكرة، طلبا للغيث النافع، وذلك لإنقاذ الموسم الفلاحي والرعوي بهذه الولاية، في ظل شح الامطار وضعف الكميات المتساقطة منذ حلول فصل الخريف، وفي حال استمر الحال لأسابيع إضافية، كما يقول العارفون بخبايا الفلاحة والرعي، فإن الضرر سيطال بشكل خاص الموالين بصحراء الجهة الغربية من الولاية، إضافة إلى تضرر الأراضي الفلاحية المخصصة للحرث في الأراضي غير المسقية.

وبحسب بعض الموالين وكذا المواطنين، فإن الجميع مطالب هذه الجمعة لتصفية القلوب وتطهيرها، والاستعداد للمشاركة في صلاة الاستسقاء عبر المساجد، تضرعا لله عز وجل، حتى ينعم علينا بمطر الخير ليحيي به الأرض ويسقي البهائم في ولاية تضررت كثيرا من الجفاف، وتراجع نسب التساقط منذ عدة سنوات، والجميع بات يخشى فعلا أن تتكرر نفس الظروف المناخية المسجلة في السنة الماضية وما قبلها، أين دفع الموالون والفلاحون الثمن باهظا، من خلال ارتفاع تكاليف الإنفاق الخاصة بتربية الماشية، في ظل غلاء الأعلاف وتراجع الكلأ على مستوى صحراء المنطقة.

مع الإشارة إلى أن أئمة المساجد ببسكرة قد تلقوا التعليمات لإقامة صلاة الاستسقاء تأسيا بالنبي الأكرم.