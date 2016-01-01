تركيا: إنفجار يهز مدينة بالجنوب الشرقي عقب اعتقال نواب برلمانيين

هز انفجار وسط مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، التي يقطنها أغلبية كردية، وتشهد اضطرابات منذ أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية وأجنبية، الجمعة.

ويأتي الانفجار بعد ساعات من اعتقال السلطات التركية الزعيمين الرئيسيين لحزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد وتسعة من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب.

وجاء اعتقال هؤلاء بسبب إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بجرائم مرتبطة بما وصف "دعاية إرهابية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية حكومية.

ولقي المئات من المدنيين والعسكريين مصرعهم في اضطرابات بجنوب شرقي تركيا، منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الدولة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في جويلية من العام 2015.