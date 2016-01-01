مع التركيز على محاربة داعش ترامب يعد بعدم التدخل في شؤون الدول لفرض النظام الديموقراطي فيها

وعد دونالد ترامب المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري بأنه في حال انتخابه فإن الولايات المتحدة لن تتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولن تفرض النظام الديمقراطي فيها.

تصريحات ترامب هذه جاءت في أثناء كلمته التي أدلى بها أمام ناخبين في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، حيث قال: "سوف نستخدم القوة العسكرية فقط في الحالات، التي يكون فيها الأمر حيويا من وجهة نظر ضمان أمن الولايات المتحدة القومي، ونتوقف عن محاولات فرض الديمقراطية في الخارج وإسقاط الأنظمة".

وأضاف ترامب: "علينا أن نركز على المحافظة على أمن الولايات المتحدة، وتدمير تنظيم "داعش" الإرهابي"، مضيفا أن "أية دولة تشاطر هدفنا بشأن تدمير داعش والإرهابيين ستكون حليفا لنا في هذه المهمة".

واتهم ترامب هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي باراك أوباما بارتكابهما الأخطاء التي حولت تنظيم "داعش" إلى تهديد مباشر للولايات المتحدة وأوروبا، كما وعد مجددا بإلغاء برامج قبول اللاجئين السوريين في حال انتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستجري يوم 8 نوفمبر الحالي، وسط احتدام المنافسة بين المرشحة عن الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب. وسيتولى الرئيس الجديد مهام منصبه يوم 20 جانفي عام 2017.